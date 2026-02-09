¡Bad Bunny en todo lo alto! El reguetonero transformó el show del medio tiempo en una fiesta gigante

Suscríbete a nuestros canales

El Levi's Stadium de Santa Clara vibró al ritmo del reguetón y la salsa este domingo. Bad Bunny no solo cumplió su promesa de ofrecer una "enorme fiesta", sino que elevó el Halftime Show del Super Bowl a un nuevo estándar de producción y orgullo cultural. Como el primer artista solista de habla hispana en liderar este escenario, el puertorriqueño convirtió 13 minutos en una poderosa declaración de orgullo cultural y fuerza global.

Un recorrido por la trayectoria de un ícono

El espectáculo fue una clase magistral de ritmo y conexión. El "Conejo Malo" inició su set vestido de blanco inmaculado con su éxito mundial “Tití me preguntó”, sujetando un balón de fútbol americano y estableciendo un tono festivo inmediato. La energía alcanzó su punto máximo con un despliegue coreográfico en “Yo perreo sola” y la agresividad rítmica de “Safaera”, himnos que pusieron a bailar a los más de 68,000 asistentes.

Bad Bunny aprovechó la vitrina más grande del mundo para presentar temas de su aclamado álbum de 2025, Debí Tirar Más Fotos. Canciones como "EoO", "MONACO" y "NUEVAYOL" demostraron su evolución artística, fusionando el trap con sonidos cinematográficos y rindiendo homenaje a la diáspora latina.

Reivindicación y conciencia en el escenario

Uno de los segmentos más impactantes estuvo dedicado a "El Apagón". En una puesta en escena inmersiva que recreaba postes de luz y una atmósfera de resistencia, el artista hizo una alusión directa a la crisis eléctrica que afecta a Puerto Rico. Este momento trascendió el entretenimiento, convirtiéndose en un acto de denuncia social y conciencia global ante una audiencia de millones de personas.

"Si hoy estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí. Tú tampoco deberías dejar de hacerlo; vales más de lo que piensas", declaró Benito Antonio Martínez Ocasio en un emotivo mensaje a mitad del show.

Un museo visual de la identidad latina

La escenografía fue un tributo a las raíces latinas. El escenario principal se transformó en la ya icónica "casita", símbolo de barrio y comunidad, donde se le unieron figuras como Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba, entro otros. La producción también transportó al público a paisajes que honraban la vida campesina y las tradiciones familiares de la isla, culminando en una recreación de una boda típica.

El telón de fondo fue un desfile constante de banderas latinoamericanas, un gesto inclusivo que reafirmó la unidad del continente. Cada coreografía estuvo impregnada de colores y símbolos que hablaban de una identidad diversa pero unificada bajo un mismo ritmo.

Invitados estelares: de la salsa al pop

Las sorpresas elevaron el show a niveles legendarios. En el clímax de la noche, Lady Gaga apareció para interpretar una revolucionaria versión en salsa de su éxito "Die With a Smile". El arreglo, cargado de trompetas y piano montuno, mostró la versatilidad de ambos artistas y fusionó dos universos musicales de manera inédita.

Finalmente, la leyenda Ricky Martin se unió al escenario, sirviendo como el puente generacional definitivo. Bad Bunny, cerró la presentación con una explosión de energía y confeti, recordando el camino que los pioneros abrieron para que hoy el español sea el idioma oficial del espectáculo más visto del planeta.

