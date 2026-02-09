Muere figura importante de Sábado Sensacional

Suscríbete a nuestros canales

Durante la noche de este domingo se dio a conocer el lamentable fallecimiento de una de las figuras más reconocidas en los pasillos del canal venezolano, Venevisión.

La periodista de espectáculo, Carmela Longo, confirmó que se trata de uno de los pilares del programa Sábado Sensacional.

Súper Sábado Sensacional

De acuerdo con la publicación de la periodista Carmela Longo, se trata de la productora del reconocido programa de televisión, Súper Sábado Sensacional, Helena Rosas.

"Esta noche murió la querida Helena Rosas. Productora por muchos años de Sábado Sensacional", escribió Longo en sus redes.

Asimismo, resaltó que Rosas "por más de tres décadas trabajó en el programa. A raíz de la muerte de Ricardo Peña, quedó al frente del mismo. QEPD".

Helena Rosas

Foto: Cortesía

Helena Rosas era la productora ejecutiva del programa de televisión, Súper Sábado Sensacional y tenía más de 47 años trabajando en Venevisión.

Durante una entrevista en el canal por su trayectoria, aseguró ser una mujer disciplinada y resaltó que las mujeres que quieran trabajar en esta industria, deben "hacerlo con pasión porque solo así lo pueden lograr".

