La Marie Ferro se batió un champú en el Super Bowl

¡¡¡Feliz inicio de semana “for everybody!!!... Aquí me tienen, como siempre ¡fajada frente al teclado!, procesando lo más calientico del acontecer farandulero de aquí, de allá, y más “acullá”, donde los chismes, tramoyas, rollos, tretas, dimes, y diretes, no faltarán ¡¡¡jaaaaamaaaaás!!!...

MARIE FERRO

Yyy entrando de lleno en materia, porque los chismes están que arden, les bato que la MARIE FERRO anda echando de su pecho espuma (y está más mona que “Chita”) porque su viaje a San Francisco resultó ser un total y rotundo éxito… Recordemos que la especialista en deportes, y animadora de Meridiano Televisión, se sembró en el campo del Super Bowl para reportar desde la cancha tuttos los detalles y pormenores de esta gran celebración, en donde la Marie no se dio sola, y es que aprovechó la encomienda del afamado BLOQUE DEARMAS para cotillear ¡rico y delicioso! en compañía de sus colegas, Carlos Giardinella, Ismelys Velásquez, y Victoria Abuhazi… En el sitio los corresponsales tuvieron la dicha de rozar con grandes celebridades como J. Balvin, Benson Boone, y otros que hicieron que les temblaran las canillas, en especial a la animadora de marras; quien no sólo se batió un champú como comentarista especializada de dicho evento, sino que dejó a la vista de muchos que es tremenda fanática de varios atletas, artistas, y celebridades, porque para ser “verdura el apio” apenas la Marié los veía pasar, los ojos se le encontraban, la lengua se le secaba, y las pulsaciones se le aceleraban… ¡Qué susto!…

JOSÉ RAMÓN BARRETO

Yyy otro que anda “guasónicamente” transitando por las calles de Caracas (¡más feliz que una lombriz!) es el JOSÉ RAMÓN BARRETO, quien en los últimos días ha dado bastante tela para cortar y agua para beber, y es que recientemente se echó a rodar la bola de que se incorpora en la versión mexicana de DOC, una franquicia exitosa de la aclamada obra italiana “Doc – Nelle tue mani” estrenada en el 2020… Este “merequetengue” logró el récord como el drama más visto de Italia en las dos últimas décadas, ahora el talentoso criollo formará parte de esta versión en español que será estrenada en Netflix el próximo 4 de marzo… Los detalles específicos del personaje que interpretará “Joseíto” permanecen bajo “reserva absoluta”; pero como entre cielo y tierra no hay nada oculto, en las redes sociales ya comenzaron a circular unas imágenes en donde el actor venezolano figura en el set, batiéndose una y parte y de la otra… ¿Qué talco?... ¿Se lo van a perder?... ¡Yo no!...

SOMOS TÚ Y YO

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que el proyecto “Camino a Somos tú y yo” sufrió un fuerte retraso y es que mucho se había dicho que ellos retornaban ¡por todo lo alto! a la pícola pantalla a comienzos de este 2026, luego de ese aburrido reality show que presentó Venevisión… ¡Pasa, resulta, y acontece! que después de horas de ensayos, prácticas, y evaluaciones de rigor, el equipo de producción de esta historia se dio cuenta que muchos de los nuevos talentos seleccionados para encarar los personajes principales de este bodrio tienen “hartas deficiencias” actorales, y en consecuencia, el canal de la colina, no se quiere arriesgar a grabar un material en donde puedan ganar más críticas destructivas que positivas… ¿Consecuencias?... “Tuttos” los niños, niñas, y niñes que fueron escogidos para este brete se internarán a ver clases intensivas de actuación hasta que demuestren tener “algodón con yodo” en la materia; de lo contrario, Venevisión seguirá estirando la arruga hasta que el cuerpo aguante, ¡oh!, hasta que los seguidores de este “espectáculo” comiencen a recordar la promesa del estreno, y en cambote pregunten: “¿pa´cuando es la cosa?”… Mientras tanto, se harán los locos… ¡Fin!...