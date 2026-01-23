Chepa Candela: en Canal I andan cortando rabo y oreja

Suscríbete a nuestros canales

CANAL I

¡¡Jelouuu!!! Y arrancando el fin de semana, aquí me tienen de nuevo, lista, presta y disùesta a ponerlos “añ. Day” sobre ¡lo más “hot, hot ”! de la movida farandulera de este país y un poco más allá, donde los chismes, rollos, bretes, tramoyas y tretas son el pan de cada día…Así que suelto el guerguero para contarles que en la nueva Gerencia de Producción de Canal I convocaron a una reunión (¡¡Urgente, perro caliente!!) con varios talentos, a quienes les batieron sabroso el chocolate, con la advertencia de que quien no quiera correr ¡que se encarame! porque la orden de “más arriba” es que quienes no estén dispuest@s a adaptarse a los nuevos lineamientos (quisiera saber cuáles) de esta nueva administración que vaya agarrando sus “corotos” y se despida a la llanera, porque no están dispuestos a seguir tolerando guerras internas, ni pataletas de l@s que se crean “guap@s y apoyad@s” y mucho menos divismo de los que se juran estrellas…En dicho cónclave estuvieron presentes Andreina Alvarez, Diego Kapeky, Yoleny Salazar y André Field, entre otros, quienes salieron del aquelarre con aquellas caras todas amarradas y “cuchuchando” entre ellos…Yyy “avanti” con el “parling”, les bato que DAYANA MENDOZA y su maridito, el pastor Carlos Uribe, tienen todo listo para darle la bienvenida su nuevo “crío”, el segundo para la susodicha y el primero de este matrimonio, pues les recuerdo que ella tiene una hija de su primer esposo, el empresario Michael Pagano, de quien se divorció en 2016, después de tres años de relación conyugal…¡Síii, señores!...La exMiss Universo, quien después de convertirse en cristiana se alejó del “mundanal ruido” y hasta canceló su carrera de modelo, anda ¡“very japi”, cual lombriz!, con la llegada de su segundo retoño y, a juzgar por la gran panza que exhibió en las redes sociales para dar la noticia, el bebé vendrá al mundo dentro muy pocas semanas (cosa extraña por demás tanto misterio, casi que espera reventar fuentes para informar sobre su preñez, como si fuera un pecado capital)…

JULIO IGLESIAS

Yyy desde los lares de “La madre patria” me llega la onda de que la mayoría de los medios españoles están divididos con respecto al caso de JULIO IGLESIAS, quien en el escueto comunicado divulgado esta semana, pretendió quedar como un manso cordero, calificando de calumnias las acusaciones de abuso sexual y maltrato psicológico que dos exempleadas hicieron en su contra, dejándolo delante de medio mundo como el propio “gozón”…Pero ahora resulta que la prensa está como escéptica, pues para ponerle la tapa al pomo, suman 12 los extrabajadores que aseguran que el susodicho los vejaba, los pateaba, los explotaba laboral y personalmente, hasta que decidieron dejarle el pelero y se le fueron casi que huyendo de su mansión…Por supuesto que los abogados de Julio Iglesias están desmintiendo todo…mientras que los medios hispanos ahora no saben a quién creerle…Umjm, yo no meto las manos en la candela por nadie, pero también es cierto que a muchos les gusta pescar en río revuelto y ver si les cae una buena tajada en el bolsillo con la demanda. Amanecerá y veremos, pero esta Chepa no le pierde pies ni pisadas al brete y más temprano que tarde les traerá la verdad-verdadera del meollo...

