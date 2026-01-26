Chepa Candela: Alessandra Sánchez ya empezó a dar problemas en Televen

Suscríbete a nuestros canales

ALESSANDRA SÁNCHEZ

¡¡¡Feliz lunes gente bella y “federica” también!!!... Yyy comenzando a contar los minutos para darle con todo a esta recién iniciada semana, aquí me tienen, una vez más, con las pilas recargadísimas y estos dedillos que se me van solitos por el teclado de mil ultra moderna computer, para empezar a batirles lo más calientico de la movida farandulera de este país y zonas aledañas, donde el que menos puja ¡puja! entradas doradas para el concierto de Bad Bunny… ¿Qué talco?... Yyy es que esa fue la principal causa, motivo, razón, y circunstancia por la cual la ALESSANDRA SÁNCHEZ faltó a su puesto de trabajo, luego de tres días de haber iniciado su nueva vida laboral en Televen… Cuentan las malas lenguas (yyy ¡trúa! ¡trúa!... cual cotorra repite la mía) que muchas animadoras del canal de la bolita roja comenzaron a verla por encima del hombro a consecuencia de este repentino viaje a Colombia, y es que desde hace meses “tuttas” las figuras que engrosan la planta televisiva de Horizonte tienen estrictamente “prohibido” ausentarse de la pantalla chica por gozos y placeres, y esa dosis de “ubicatex” como que no aplica para los nuevos ingresos de dicha empresa, yyy es que vale la pena acotar que la Alessandra debutó el lunes 19 de enero como animadora de “Vitrina”, y 72 horas más tarde la mujer ya estaba abordando un vuelo hacia la hermana república porque ella se iba a dar rico y delicioso en el concierto del “conejo malo”… Ante esta situación, muchas de sus colegas agarraron senda tibiera, porque dicen que si es bueno para el pavo, también es bueno para la pava, y esas preferencias “desinteresadas” incomodan, pican, y dan carraspera…

ESTEFHANY KOLMAN

Yyy como chismeando ¡ando! aprovecho de “espepitarles” que luego de que ESTHEFANY KOLMAN colgara los guantes en “Lo Actual”, las cosas en dicho canal agarraron candela ¡yyy de la buena!, tanto así que los caciques mayores de esa tribu no se explicaban el ¿por qué? de la abrupta decisión de la animadora de marras, y solicitaron de manera inmediata una reunión con la célebre estrella… En ese intento de suavizar las cosas, le hicieron una contraoferta a “Esthef” para que regresara a su sitial de honor (¡como si nada!), pero ella muy oronda y decidida dijo que ¡NOO!, que era una decisión tomada y que ¡pa´tras! ni pa´coger impulso; además, alegó que es toda una dama y no va a permitir vejaciones de nadie; cosa que ella disimuló en las redes sociales diciendo que después de 7 años de chamba “estaba cerrando un ciclo”… ¡Uhmmmm juuuuuum!... ¿La verdadera razón?... ¡Aquí les va!... Un productor del canal en cuestión la trató como un trapo sucio, y por razones obvias ella se molestó, llevándola a dejarle el pelero a la empresa ante el desagradable escenario… Yyy si ustedes se preguntan: ¿qué pasó con dicho productor?... ¡Pues! Le dieron “matarile, rile, rile”… Es decir, lo mandaron a freír monos por “abusadorcito” luego de que se destapó esa candente olla…

JUAN PABLO DON SANTOS

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que en Canal i muchos de los admiradores, seguidores, y “jala mecates” del JUAN PABLO DOS SANTOS, hicieron puchero cuando se rodó la bola de que él no regresa más a la pícola pantalla de “¿Y qué hay de nuevo?”, y es que el mismo Dos Santos le pidió, rogó, y suplicó a los responsables del caso, que lo sacaran del magazine en esta nueva temporada; a según, está harto de la rutina, no quiere levantarse temprano, prepararse las 3 arepas de chicharrón, colar el guayoyo, licuar el fororo, perfumarse, y correr hasta Boleíta para decir de lunes a viernes (en vivo): ¡Buenos días Venezuela!... El atleta y conferencista pensó bien la cosa y propuso que le dieran un programa grabado y más ligero, yyy al parecer se salió con la suya; así que no les extrañe verlo próximamente “cacareando” que viene con algo nuevo y diferente por la señal de Canal i; espacio que le permitirá conservar su beca, y a la vez, le dará tiempo de sobra para matar sus tigres dentro y fuera de ¡éste país, tú país, mi país!… ¡Fin!...

