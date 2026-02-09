Poncho Herrera defiende a Bad Bunny en el Super Bowl: “Yo cantaba peor en RBD”

Suscríbete a nuestros canales

El actor mexicano Poncho Herrera se pronunció ante las críticas del show del Bad Bunny ayer en el medio tiempo del Super Bowl, alegando que no debe importar lo desafinado que estuvo o esos detalles, sino la relevancia de que un latino lidere este gran espectáculo y empodere a otros desde donde esté.

El show del medio tiempo del Super Bowl 2026, estuvo cargado de simbolismo y cultura latina, que abarrotaron el Levi’s Stadium de Santa Clara, pero que también causaron reacciones divididas, de quienes simplemente criticaron los ideales del reguetonero, así como sus letras o su poca afinación para cantar.

A raíz de esto Poncho acudió a su cuenta de X con un mensaje contundente, para defender el show del puertorriqueño y alegando que él cantaba peor cuando formaba parte del fenómeno musical RBD: “¡Benito la rompió!”, a lo que un usuario le respondió que Bad Bunny “canta muy feo”, y Herrera contestó: “Yo cantaba peor en RBD… Acá lo importante es el mensaje Tía”.

