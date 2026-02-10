¿Fue real? Pastor revela los detalles de la boda oficiada durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

En una de las revelaciones más esperadas tras el espectacular Halftime Show del Super Bowl LX, el pastor Antonio Reyes concedió una entrevista a Telemundo donde detalló su participación clave en el evento. El ministro explicó cómo mantuvo en secreto durante semanas su rol, cómo fue seleccionado y la emotiva ceremonia íntima que celebró con Bad Bunny como testigo, horas antes de que el mundo viera la recreación en el estadio.

La llamada inesperada y el secreto de semanas

Reyes narró que la petición llegó de forma sorpresiva a través de su círculo de amigos en Los Ángeles. "Por medio de esas conexiones, un día una amiga me llamó y me dice... que si tú puedes casar una pareja", relató. Le advirtieron que sería para una celebridad, pero sin dar más detalles. Aceptó sin saber que sería parte del evento más visto del año en Estados Unidos.

Mantener el secreto fue el primer gran desafío. "Fue muy difícil, si te soy honesto, semanas y semanas de mantenerlo guardado", confesó el pastor. Todo se manejó con discreción dentro de un círculo de confianza que incluía a amigos músicos que, casualmente, formaban parte de la banda de salsa que acompañó a Bad Bunny en el show. "Todo quedó en familia", afirmó.

La boda real

Contrario a lo que muchos pensaron, la escena nupcial en el escenario fue una recreación artística de una ceremonia real. Los novios, identificados por el pastor como Tommy y Eli, son una pareja real. Reyes reveló que pudo conversar con ellos semanas antes y los describió como "dos seres humanos increíbles que también son comunes y corrientes".

La ceremonia oficial y completa ocurrió tres horas antes del espectáculo, en un ambiente íntimo. "Hicimos una ceremonia más oficial... un poco más alargada y con [Bad Bunny] presente, él fue testigo", explicó. En ese momento, solo estaban los novios, el pastor, Bad Bunny y su equipo creativo más cercano. El artista, según Reyes, se mostró "muy emocionado por el momento".

Un mensaje monumental de unidad y esperanza

Para el pastor Antonio Reyes, participar en esto trascendió lo musical o espectacular. Lo vio como una plataforma para un mensaje poderoso. "En un tiempo donde la narrativa principal es desesperanza, desunidad... Creo que este mensaje que Benito [Bad Bunny] traía era un mensaje que resonaba conmigo", reflexionó.

Reyes conectó el simbolismo de la boda –el amor y la unión– con su labor pastoral en Sacramento. Dijo que representa compartir "unidad, esperanza, amor, de poder proveer a otros que se sientan vistos". Por eso, calificó su participación como un "privilegio" y un momento "monumental en nuestra nación y en nuestro continente".

La abrumadora entrada al estadio

Al describir el momento de ingresar al Levi's Stadium para la recreación pública de la boda, el pastor admitió haber sido superado por la emoción. "Al entrar a ese estadio... te abrumas. Honestamente, yo me sentí muy abrumado emocionalmente", recordó. Tuvo que concentrarse profundamente para cumplir su rol mientras los productores le daban instrucciones por los audífonos, en medio de una energía que describió como "muy emocional".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube