¡Conmovedor! Don Omar agradece a Bad Bunny por llevar "el nombre de los latinos en lo más alto" tras histórico Super Bowl

Don Omar utilizó sus redes sociales para agradecer a Bad Bunny tras su histórico espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl LX. El intérprete de "Danza Kuduro" reconoció no solo el logro monumental del artista, sino el homenaje que este rindió a los pioneros que allanaron el camino, consolidando una noche en la que, según sus palabras, la cultura puertorriqueña y latina salieron victoriosas.

Un "gesto de respeto" musical

Horas después de que el show concluyera, Don Omar compartió un mensaje claro y cargado de significado. "Gracias, Benito. Por llevar el nombre de Puerto Rico y de los latinos en lo más alto, y por ese gesto de respeto hacia los que ayudamos a construir el camino. Se sintió y se agradece", escribió.

El "gesto de respeto" al que se refiere tiene una traducción concreta en el espectáculo. Durante su actuación, Bad Bunny incluyó un potente mix musical que recorrió la historia del reguetón y el perreo. Entre los beats que hicieron vibrar el Levi's Stadium, se coló un fragmento de "Dale Don", el éxito global de Don Omar que en 2003 llevó el ritmo latino a las pistas de baile de todo el mundo.

"Anoche ganó Puerto Rico"

La frase con la que Don Omar cerró su mensaje, "Anoche ganó Puerto Rico y habló nuestra historia", encapsula el significado profundo del momento. Este intercambio público entre el "Rey del Perreo" y la estrella global actual marca un simbólico traspaso de antorcha. Es el reconocimiento de una leyenda hacia quien ha expandido el legado a fronteras impensables, validando su éxito desde el respeto y la hermandad.

