¡Nada la detiene! Así reaccionó Shakira a su caída durante un concierto en El Salvador

Shakira inició su residencia de conciertos en El Salvador con un momento de sorpresa. Durante la interpretación de uno de sus éxitos, la artista perdió el equilibrio y cayó al escenario, un incidente que ella misma abordó con humor y que no afectó el ritmo de un espectáculo que congregó a más de 35,000 asistentes en el Estadio Jorge «El Mágico» González.

El momento del tropiezo

Shakira se encontraba interpretando la canción “Si te vas” cuando, en el instante preciso en que sonaba la frase “Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí”, perdió el equilibrio y cayó. A pesar de lo repentino, la artista se incorporó con rapidez y, sin perder el compás, continuó con su presentación como si nada hubiera pasado, demostrando una vez más su temple sobre el escenario.

El espectáculo, parte de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, siguió su curso sin más contratiempos. Shakira ofreció un repertorio que abarcó desde sus nuevos éxitos hasta los clásicos que han definido su carrera, incluyendo colaboraciones como "TQG" con Karol G.

La reacción de Shakira: “No se preocupen, soy de caucho”

Al día siguiente, y con una actitud desenfadada, la propia Shakira se encargó de calmar cualquier preocupación. Horas antes de su segundo concierto en El Salvador, compartió en sus historias de redes sociales el video que captó el momento exacto de la caída. Lo acompañó con un mensaje lleno de humor y frescura: “no se preocupen porque soy de caucho”, seguido de risas.

Una gira récord y una “Shakimanía” en El Salvador

La caída fue solo un breve instante en lo que ha sido el arrollador éxito de su gira en el país centroamericano. La llegada del “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” a El Salvador ha establecido un nuevo hito, confirmándose como la gira más taquillera de una mujer en la historia de la música latina.

El ambiente fuera del estadio evidenciaba la “Shakimanía” desatada. Los asistentes, llegados de varios países, comenzaron a congregarse desde primeras horas, vistiendo camisetas de la selección colombiana o recreando looks icónicos de la artista. Las banderas de Colombia y El Salvador se mezclaban en una pasarela improvisada donde el comercio de artículos alusivos a la cantante completaba la experiencia.

