La camiseta más codiciada del Super Bowl: el gesto de Bad Bunny que hoy desata una fiebre millonaria en plataformas

Lo que comenzó como un gesto personal y emotivo de Bad Bunny tras su histórica actuación en el Halftime Show del Super Bowl 2026 se ha transformado en una polémica viral. El artista regaló a cada uno de sus empleados una camiseta de Zara, idéntica a la que llevó en el espectáculo, acompañada de una tarjeta con un mensaje de agradecimiento. En cuestión de horas, esas mismas camisetas aparecieron en plataformas de segunda mano a precios que han sorprendido incluso a los más fanáticos.

El regalo que empezó como un símbolo de gratitud

Después de su actuación, en la que Bad Bunny vistió un conjunto completo diseñado por Zara especialmente para la ocasión, el cantante quiso agradecer a su equipo de trabajo de forma muy personal. A cada empleado le llegó una camiseta idéntica a la que él lució durante el show, junto con una tarjeta firmada por Bad Bunny en la que expresaba su gratitud por el esfuerzo, el talento y el corazón que pusieron para hacer realidad su imagen en el Super Bowl.

La camiseta no estaba destinada a ser un producto comercial ni a estar a la venta en tiendas: era simplemente un recuerdo único para quienes formaron parte de ese momento histórico.

De objeto sentimental a tesoro digital

Lo que debía ser un recuerdo entrañable acabó convertido en mercancía especulativa en plataformas como Wallapop y Vinted. Algunos de estos regalos exclusivos han aparecido publicados con precios que van desde los 500 euros hasta cifras que superan los 30.000 euros, convirtiendo la camiseta en una pieza de colección codiciada por fans y especuladores.

En Wallapop, varias camisetas se ofrecen desde poco más de mil euros, con descripciones abiertas a ofertas “al mejor postor”. En Vinted, algunos lotes alcanzan precios aún más altos, reflejando la elevada demanda entre los coleccionistas y fanáticos del artista.

Redes encendidas: entre críticas y defensa del negocio

La aparición de las camisetas en los portales de reventa ha generado un intenso debate en redes sociales. Muchos seguidores han criticado a quienes venden las prendas, calificándolos de desagradecidos y cuestionando que se lucren con un regalo simbólico que en su origen fue un gesto afectuoso del artista hacia su equipo.

Otros usuarios defienden la reventa como legítima dentro del mercado actual, argumentando que se trata de un objeto raro y exclusivo por su conexión con el show del Super Bowl y que, por tanto, es comprensible que su valor se eleve hasta cifras récord.

