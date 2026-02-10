Catherine O’Hara murió de una embolia pulmonar según el informe forense

Suscríbete a nuestros canales

Se revelaron las causas de la muerte de la querida actriz Catherine O’Hara, quien falleció el 30 de enero a los 71 años, tras sufrir una embolia pulmonar, con cáncer rectal, según indica el certificado de defunción de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

Su representante confirmó la muerte de la actriz de ‘Home Alone’ a finales de enero en su casa de Los Ángeles, y agregó que ocurrió “tras una breve enfermedad”, aunque hasta el momento no se han proporcionado más detalles.

O’hara es recordada por haber interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, en la comedia navideña ‘Home Alone’ en los años 90, pero su carrera comenzó en televisión con la serie de comedia ‘SCTV Network’.

Su participación en esa serie le valió su primer Emmy. El segundo lo ganaría en 2020 gracias a su participación en la serie ‘Shitt’s Creek’, en donde daba vida a la excéntrica y dramática matriarca de la familia Rose, Moira Rose.

