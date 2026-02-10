Bad Bunny dispara sus reproducciones en Spotify tras su show en el Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

El cantante Bad Bunny disparó sus reproducciones en Spotify, de hasta un 470 % en Estados Unidos y las globales crecieron un 210 % tras su inolvidable espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

Apenas subió al escenario, los fans del “conejo malo”, se quedaron pegados con su música, reproduciendo todos sus éxitos en dicha plataforma digital, tal como ha sucedido con otros artistas que han participado en este gran show.

El reguetonero lo dio todo en el espectáculo del Super Bowl el pasado domingo, donde contó con otros invitados sorpresas, como Ricky Martin y Lady Gaga, quienes también tuvieron un aumento de su música en Spotify. En el caso de Ricky, subió hasta un 145 % en EE.UU. después de la presentación.

Según los datos de Spotify, los temas que Bad Bunny interpretó en el Super Bowl han sido los más escuchados los últimos días en EE.UU., como ‘Yo Perreo Sola’ (2.170 %), ‘El Apagón’ (1.320 %), ‘Party’ (1.130 %) y ‘Lo que le pasó a Hawaii’ (1.040 %).

Bad Bunny actualmente ocupa los seis primeros puestos de la lista diaria de canciones más escuchadas en Spotify en EE.UU. y, solo en enero, superó los 1.300 millones de reproducciones a nivel global, mientras los fans revisaban su música antes del Super Bowl. Es el único cantante nombrado Artista Global del Año de Spotify en cuatro ocasiones.

