El Grupo Actoral 80 presenta la obra "Fresa y Chocolate" de Senel Paz

El Grupo Actoral 80 llevará a escena nuevamente "Fresa y Chocolate", obra del escritor cubano Senel Paz. Las funciones se realizarán en el Teatro Trasnocho los días viernes y sábados a las 6:00 p.m., y los domingos a las 5:00 p.m. Las entradas se encuentran a la venta.

Contenido de la obra y declaraciones

La obra está basada en el cuento "El Lobo, el Bosque y el Hombre Nuevo". Narra la interacción entre un militante del partido comunista y un intelectual homosexual, en el contexto de la Cuba de la década de 1970.

El director del montaje, Héctor Manrique, señaló que la obra aborda temas como la reconciliación y la tolerancia. "Es un canto a la libertad", afirmó Manrique. También mencionó que la trama muestra situaciones que se presentan con humor.

Antecedentes y detalles de la producción

La versión cinematográfica de esta historia se estrenó en 1993. Fue nominada al Premio Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera y recibió un Oso de Plata en el Festival de Berlín.

La puesta en escena del Grupo Actoral 80 cuenta con las actuaciones de Daniel Rodríguez, Adolfo Nittoli y Jesús Das Merces. El equipo de producción incluye a Gisela Rojas, y el diseño de vestuario es de Eva Ivanyi. La iluminación está a cargo de José Jiménez.

Información completa

Lugar: Teatro Trasnocho (Centro Comercial Paseo Las Mercedes).

Temporada: Desde el viernes 13 de febrero.

Horarios: Viernes y sábados a las 6:00 p.m., domingos a las 5:00 p.m.

Precios: Entradas a 10$ los viernes, y a 15$ los sábados y domingos. Se acepta el equivalente en moneda nacional.

Información y ventas: A través del número 0414-6913811.

