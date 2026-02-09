Reportan detención en Caracas de Carlos Lizcano, operador clave del entramado de Alex Saab

Suscríbete a nuestros canales

Diversas fuentes informativas y reportes de inteligencia confirman este lunes la captura de Carlos Rolando Lizcano Manrique en la ciudad de Caracas.

Lizcano es identificado como el principal operador en territorio venezolano de los negocios de Alex Saab, quien según reportes recientes también se encuentra bajo custodia de las autoridades del gobierno de transición.

Lizcano Manrique no es un nombre nuevo en el radar de las autoridades. Se le considera el "hombre de confianza" y la mano derecha de Saab para la ejecución de contratos estratégicos, de acuerdo a investigaciones periodísticas publicadas por armandoinfo.

En octubre de 2021, la justicia estadounidense lo acusó formalmente junto a Álvaro Pulido (otro socio de Saab) por conspiración para el lavado de activos provenientes de sobornos.

