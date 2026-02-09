Temporada de impuestos 2026: ¿Cómo realizar tus pagos al IRS de forma segura y evitar multas este año?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de impuestos de 2026 ya está en marcha, y eso significa que millones de contribuyentes en Estados Unidos están en un momento crucial para sus finanzas.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) abrió sus puertas para recibir declaraciones el 26 de enero de 2026, y ya estamos contando los días hasta la fecha límite del 15 de abril.

En un mundo digital que no para de crecer, usar las herramientas oficiales de pago es la mejor manera de evitar cargos extra.

Pasos para realizar pagos desde la plataforma del IRS

El portal IRS.gov/payments sigue siendo el lugar clave para manejar cualquier obligación tributaria. Aquí te dejamos los pasos para asegurarte de que tu dinero llegue sin problemas al Tesoro Nacional:

Elige tu método de pago:

IRS Direct Pay: Esta es la opción más recomendada, ya que te permite pagar directamente desde tu cuenta bancaria (ya sea de ahorros o corriente) sin ningún costo adicional.

Tarjeta de Débito o Crédito: Perfecta para quienes buscan rapidez o quieren acumular puntos, aunque ten en cuenta que esto implica pagar una comisión a procesadores externos.

Proporciona información de verificación: Si optas por Direct Pay, el sistema te pedirá algunos datos de una declaración de impuestos anterior para confirmar tu identidad.

Detalla el motivo del pago: Asegúrate de especificar si el monto corresponde a la "Declaración de Impuestos 1040", a "Impuestos Estimados" o a una "Solicitud de Prórroga".

Programa o ejecuta el pago: Puedes elegir la fecha exacta en que se realizará el cobro (siempre que sea antes del 15 de abril) y recibirás una confirmación inmediata por correo electrónico.

Calendario tributario del IRS 2026: fechas que debe marcar

Inicio de la temporada: 26 de enero de 2026.

Fecha límite para declarar y pagar: 15 de abril de 2026.

Solicitud de extensión: Si no puede presentar su declaración a tiempo, tiene hasta el 15 de abril para solicitar una prórroga, que le permitirá enviar sus documentos hasta el 15 de octubre de 2026.

Sin embargo, es importante recordar que esto no extiende el plazo para pagar el dinero que debe.

Los riesgos de no declarar ni realizar pagos a tiempo: multas e intereses del IRS

Ignorar el calendario del IRS puede traer consecuencias financieras serias que se acumulan rápidamente. Es crucial entender la diferencia entre las dos sanciones principales:

Multa por no presentar: Si no envía su declaración antes del 15 de abril, el IRS le impondrá una multa del 5% del impuesto no pagado por cada mes o fracción de mes que se retrase la declaración.

Multa por no pagar: Si presenta sus documentos pero no envía el dinero, la penalidad suele ser del 0.5% mensual sobre el saldo pendiente.

Además de estas multas, el IRS aplica una tasa de interés variable que se capitaliza diariamente.

En situaciones extremas, la falta de pago puede resultar en un Gravamen Federal por Impuestos, lo que afectaría su crédito, o incluso en un embargo de activos y salarios.

