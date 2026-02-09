Adiós a los gigantes: por qué miles cambian Verizon y AT&T por estas operadoras de $15

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo estudio de satisfacción de JD Power en EEUU revela una verdad incómoda para los gigantes de las telecomunicaciones: tener la mejor red ya no es suficiente para retener a los clientes.

Tras las recientes interrupciones masivas que afectaron a usuarios de Verizon, el consumidor estadounidense ha cambiado sus prioridades.

Ahora, la facilidad para resolver problemas y la transparencia en la factura pesan más que las barras de señal en el teléfono.

El ranking de satisfacción 2026

JD Power encuestó a casi 60,000 clientes basándose en ocho métricas críticas, incluyendo la confianza, el valor por el precio y las herramientas digitales.

Los resultados muestran una clara victoria para las operadoras que no tienen antenas propias (MVNO) sobre los gigantes tradicionales.

Operadores con red propia (Los "tres grandes")

En el segmento de pospago, T-Mobile sigue liderando, dejando atrás a Verizon y AT&T por un margen considerable.

T-Mobile: 631 puntos. Verizon Wireless: 593 puntos. AT&T: 587 puntos.

Operadores Virtuales (MVNO): Los verdaderos ganadores

Empresas que alquilan la red de otros están logrando puntajes de satisfacción mucho más altos, demostrando que el servicio al cliente es su mejor arma.

Consumer Cellular: 721 puntos (Líder absoluto en pospago).

Mint Mobile: 715 puntos (Líder en prepago).

Google Fi Wireless: 685 puntos.

Del podcast al bolsillo: el auge de las "operadoras de celebridades"

El mercado ha evolucionado hacia modelos de negocio impulsados por marcas y figuras públicas. Lo que empezó con Ryan Reynolds y Mint Mobile (vendida a T-Mobile por 1,350 millones de dólares) se ha expandido con fuerza:

SmartLess Mobile: Lanzada por los actores Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett.

Precios agresivos: Tanto Mint como SmartLess ofrecen planes que inician en los $15 mensuales, utilizando la infraestructura de T-Mobile pero con un marketing que promete "cero trampas" y cargos ocultos.

"La verdadera lealtad se basa en la facilidad con la que los clientes gestionan sus facturas y obtienen respuestas rápidas", señaló Carl Lepper, director de JD Power.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube