Balance de excarcelaciones: Foro Penal registra 35 ciudadanos liberados bajo medidas cautelares el domingo

La organización no gubernamental Foro Penal reportó que al menos 35 personas detenidas por causas políticas fueron excarceladas durante la jornada de este domingo 8 de febrero. El balance, verificado por los equipos técnicos de la organización en distintos centros de reclusión, se produce en el marco del proceso de revisión de medidas judiciales que se lleva a cabo desde inicios de este año.

Actualización del proceso procesal

De acuerdo con los datos suministrados por el director del Foro Penal, Alfredo Romero, la cifra total de ciudadanos que han recibido medidas sustitutivas a la privación de libertad asciende a 383 desde el pasado 8 de enero.

Entre los casos registrados en las últimas 24 horas se encuentran figuras vinculadas a organizaciones políticas y de la sociedad civil, tales como:

Juan Pablo Guanipa: El exparlamentario fue excarcelado en horas de la tarde del domingo; no obstante, el Ministerio Público informó este lunes la revocatoria de su medida cautelar por presunto incumplimiento de condiciones, solicitando su traslado a detención domiciliaria.

Perkins Rocha: Abogado y asesor legal, quien recibió libertad bajo medidas de presentación ante tribunales.

María Oropeza, Jesús Armas y Luis Somaza: Quienes se encontraban bajo custodia en sedes policiales y militares.

Estatus jurídico de los liberados

La organización enfatizó que estas 35 personas no cuentan con un cierre definitivo de sus expedientes. Las medidas impuestas por los tribunales competentes incluyen, en su mayoría:

Régimen de presentación periódica: Obligación de acudir a la sede judicial en fechas establecidas.

Prohibición de salida del país: Restricción de movilidad internacional mientras dure el proceso.

Prohibición de declarar sobre sus causas: Restricción para emitir comentarios públicos referidos a los detalles técnicos de sus expedientes.

Cifras en custodia

A pesar de la fluidez en las excarcelaciones del fin de semana, el boletín del Foro Penal indica que aún permanecen bajo custodia 687 ciudadanos vinculados a causas de naturaleza política, de los cuales 182 pertenecen al sector militar. La organización mantiene el monitoreo constante para verificar nuevas admisiones o liberaciones en las próximas horas.

