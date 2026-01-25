Libertad condicional

Continúan las excarcelaciones en Venezuela: el defensor de derechos humanos Kennedy Tejeda sale de Tocorón

Tejeda pertenece al equipo de Foro Penal en el estado Carabobo

Por Yudeima Sotillo
Domingo, 25 de enero de 2026 a las 03:44 pm
Kennedy Tejeda

En horas de la tarde de este domingo, se confirmó la excarcelación del activista y defensor de derechos humanos, Kennedy Tejeda, quien se encontraba recluido desde agosto del pasado año en el centro penitenciario  de "Tocorón".

Una liberación bajo medidas cautelares

Fuentes cercanas a la defensa informaron que la boleta de excarcelación fue ejecutada luego de intensas gestiones legales.

Aunque Tejeda ya se encuentra en libertad y ha podido reencontrarse con sus allegados, se conoció de manera extraoficial que la medida incluye restricciones de ley, como la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante los tribunales.

Esta liberación se suma a la serie de excarcelaciones que han tenido lugar en Venezuela durante las últimas semanas de enero de 2026. 

Organizaciones como el Foro Penal y Provea saludaron la noticia, pero recordaron que aún permanecen ciudadanos tras las rejas por motivos políticos, instando a las autoridades a completar el proceso de liberación plena para todos los detenidos en condiciones similares.

 

Domingo 25 de Enero - 2026
