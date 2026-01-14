Delcy Rodríguez asegura que las excarcelaciones "no han culminado"

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que se mantiene abierto el proceso de excarcelación de detenidos, con el objetivo de consolidar nuevos espacios políticos en el país.

“En diciembre de 2025 se inició un proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad, bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro, pensando en abrir caminos para el entendimiento, la convivencia y la tolerancia. Ese proceso no ha culminado aún”, indicó Rodríguez desde el Palacio de Miraflores.

En tal sentido, destacó que ya suman 406 liberaciones en diferentes centros penitenciarios del territorio nacional, precisando que “el mensaje es claro: se busca una apertura basada en el respeto a la diversidad política e ideológica y a los derechos humanos”.

Sin embargo, advirtió que en este nuevo capítulo de la vida nacional, “los mensajes de odio y las acciones de violencia no serán permitidos”.

“El cumplimiento de la ley será estricto. Venezuela debe encaminarse hacia la coexistencia, donde el reconocimiento del otro permita construir una nueva espiritualidad”, concluyó Rodríguez.