Subasta de divisas para personas naturales este 02 de marzo: monto máximo en el Banco del Tesoro

El Banco del Tesoro anunció la apertura de una subasta privada de divisas autorizada por el Banco Central de Venezuela (BCV) este lunes 2 de marzo.

La institución financiera tiene habilitado el proceso para que sus clientes naturales y jurídicos puedan adquirir dólares electrónicos directamente desde sus plataformas digitales, tal como ocurre con varios bancos venezolanos.

De acuerdo con las especificaciones del banco a través de Instagram, los usuarios interesados en participar podrán optar por un monto máximo de 5.000 dólares. La gestión se reliza a través del producto web, Tesoro Digital.

Procedimiento para la subasta

Para acceder a la subasta y formalizar la compra de las divisas, los usuarios deben cumplir con un protocolo simplificado de tres etapas:

Acceso al portal: El usuario debe iniciar sesión en la plataforma de banca por internet Tesoro Enlínea .

Gestión de la propuesta: Ubicar la sección correspondiente a moneda extranjera y realizar su oferta indicando el monto deseado dentro de los límites establecidos.

Confirmación: Una vez procesada la solicitud, el cliente debe esperar el resultado de la adjudicación, el cual será notificado por los canales regulares de la institución.

