Cielo rojo sobre Miami: el sur de Florida recibe el eclipse total de la "Luna de Sangre" este mes de marzo

Suscríbete a nuestros canales

Los entusiastas de la astronomía en Norteamérica preparan sus cámaras para capturar uno de los eventos más impresionantes de este 2026. La alineación perfecta entre el Sol, la Tierra y nuestro satélite natural generará una sombra profunda sobre la superficie lunar.

Este tipo de eventos ocurre cuando la atmósfera terrestre filtra la luz solar y proyecta únicamente los tonos cálidos hacia el espacio. El resultado visual cautiva a millones de personas que observan el cambio de color desde sus jardines o observatorios locales.

La visibilidad del fenómeno depende directamente de las condiciones meteorológicas que predominen en la costa este durante las próximas horas. Diversas comunidades del estado organizan encuentros vecinales para seguir la trayectoria de la sombra terrestre sobre la esfera de plata.

Los astrónomos confirman que la "Luna de Sangre" será visible en el sur de Florida a partir de las 4:50 a.m. Según el calendario astronómico indica que la fase de totalidad ocurrirá aproximadamente a las 6:04 a.m. de este martes.

¿Cuáles son los horarios clave del Eclipse lunar total en Florida?

El evento inicia su fase parcial antes del amanecer, pero el punto máximo de oscuridad y color cobrizo llegará cerca de las 6:33 a.m. La totalidad del eclipse durará casi una hora, tiempo suficiente para apreciar el tono rojo intenso que caracteriza este fenómeno.

Los habitantes de Miami y Broward deben estar atentos al cielo antes de la salida del Sol para observar el cambio de tonalidad. La Luna aparecerá completamente roja ante los ojos de los espectadores siempre que el clima mantenga el cielo despejado.

Debido a la rotación terrestre, el fin de la totalidad ocurrirá alrededor de las 7:03 a.m., momento en que el satélite ya no será visible. Los expertos sugieren iniciar la observación a las 5:00 a.m. para notar cómo la sombra avanza sobre el relieve lunar.

¿Por qué ocurre el la "Luna de Sangre" será visible en el sur de Florida?

La coloración rojiza surge porque la luz directa del Sol no llega a la superficie de la Luna durante la alineación exacta. Sin embargo, una parte de la luz atraviesa la atmósfera de nuestro planeta, donde se dispersan los tonos azules y predominan los rojos.

Este proceso físico proyecta los colores de todos los amaneceres y atardeceres de la Tierra simultáneamente sobre el cuerpo celeste. El efecto visual otorga ese aspecto místico de "Luna de Sangre" que atrae tanto a científicos como a aficionados de todo el mundo.

A diferencia de los eclipses de Sol, este evento lunar resulta completamente seguro de observar a simple vista sin protección alguna. No existe riesgo para la salud ocular, lo que permite que niños y adultos disfruten la experiencia sin equipos costosos o filtros especiales.

¿Cómo obtener la mejor vista del Eclipse lunar total?

Para una experiencia óptima, los interesados deben buscar lugares elevados o con una vista despejada hacia el horizonte, lejos de las luces intensas. Aunque los binoculares mejoran los detalles de los cráteres, el ojo humano capta perfectamente la transición de colores.

Quienes deseen tomar fotografías de alta calidad deben utilizar un trípode para estabilizar sus equipos durante las exposiciones largas de la totalidad. La baja luminosidad del evento exige que la cámara permanezca inmóvil para evitar imágenes borrosas o movidas por el pulso.

Este fenómeno astronómico une a observadores de Australia, el este de Asia y gran parte de Norteamérica en una misma jornada científica. El sur de Florida ocupa una posición privilegiada para despedir la noche con este magnífico regalo de la naturaleza.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube