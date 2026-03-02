Así puedes solicitar la Certificación de Movimientos Migratorios en línea: Saime detalla cómo corregir errores

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) modernizó su plataforma digital para permitir que los ciudadanos gestionen su Certificación de Movimientos Migratorios.

A través de su portal web, los usuarios ahora pueden registrar sus entradas y salidas del país y obtener el documento legal sin necesidad de intermediarios.

Es fundamental destacar que este trámite es estrictamente personal. Cada usuario debe realizar la solicitud desde su propia cuenta en el sistema, asegurando así la protección de sus datos.

Pasos para solicitar el certificado en línea

Para obtener el documento desde la comodidad del hogar, deberá seguir las siguientes instrucciones:

Entra a la página del Saime con tu usuario y clave.

Busca la sección Migración y selecciona Movimientos Migratorios.

Haz clic en el botón Solicitar documento.

Verifica que tus datos sean correctos en la pantalla que aparecerá.

Realiza el pago correspondiente y descarga tu certificación.

¿Cómo corregir errores de entrada si estás en Venezuela?

De acuerdo con El Diario, si nota que su entrada al país no está bien registrada y se encuentras en el territorio nacional, debe ir a la oficina de Atención al Ciudadano en la sede central del Saime, en Caracas, con estos requisitos:

Tu cédula de identidad.

El pasaporte donde se vea claramente el sello de entrada.

Cualquier otro documento que hayas usado al momento de ingresar.

Trámites para personas en el exterior

Si está fuera de Venezuela y necesita corregir un error, puede autorizar a un familiar directo (padres, hijos mayores, abuelos o hermanos) o a tu esposo(a).

Si el error es sobre una salida del país, el autorizado debe llevar:

Copias de las partidas de nacimiento y de las cédulas de ambos.

Copia de la hoja de datos del pasaporte del interesado.

Una autorización simple firmada.

Nota para cónyuges: Además de lo anterior, deben presentar el acta de matrimonio certificada y la autorización debe estar apostillada.

Si necesitas corregir un movimiento pero no tienes el pasaporte a la mano o no te sellaron al pasar por la frontera, el Saime permite solucionar el inconveniente mediante el pago de un arancel. Este pago se realiza directamente por el punto de venta en la oficina de atención en Caracas.

