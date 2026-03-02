Se aprovechó de la confianza de sus jefes para apoderarse de miles de dólares: Cicpc captura a una mujer por hurto

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer de 45 años de edad resultó detenida por su presunta responsabilidad en el hurto de una fuerte suma de dinero en divisas extranjeras de su lugar de trabajo.

De acuerdo con la publicación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la implicada quedó identificada como María Urimar Hernández Laya.

Aprovechó la confianza de sus empleadores para cometer el hurto

Tras conocer sobre el hurto del dinero, las autoridades del cuerpo detectivesco desplegaron un operativo de respuesta inmediata, tras el cual los funcionarios de la División de Investigaciones de Hurto, lograron la aprehensión de la implicada.

Las investigaciones permitieron conocer que Hernández Laya se valió de su cargo como personal de aseo en un centro de salud y de la confianza que sus empleadores le tenían para cometer el hurto.

Fue de esta manera como la mujer sustrajo de manera ilícita la cantidad de 4.000 dólares del local, ubicado en la avenida Baralt, parroquia Santa Teresa, municipio Libertador, Caracas.

Cicpc captura a la sospechosa en Caracas

Según la publicación del director nacional del Cicpc, Douglas Rico, Hernández Laya aprovechó el libre acceso que se le permitía a las áreas restringidas del centro de salud para apoderarse del dinero, con el objetivo de obtener un lucro económico indebido.

Tras ser detenida, las autoridades recuperaron el monto de 4.000 dólares en efectivo.

La acusada quedó a la orden del Ministerio Público.

