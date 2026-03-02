Nieve y aguanieve en estos estados: ¿Hasta cuándo durará el peligro en las carreteras de EEUU según el NWS?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Wilmington ha emitido un aviso de clima invernal debido a la inminente llegada de nieve, aguanieve y hielo.

Esta peligrosa mezcla convertirá las carreteras en superficies resbaladizas, aumentando el riesgo de accidentes en las próximas horas.

Peligro inminente en las carreteras

Las autoridades meteorológicas han confirmado que un sistema frontal está afectando la región, causando precipitaciones mixtas.

Según el boletín oficial del NWS Wilmington, se espera que la acumulación de nieve y aguanieve llegue a entre 1 y 2 pulgadas en ciertas áreas.

Además, una delgada capa de hielo cubrirá puentes y pasos elevados, que tienden a congelarse antes que el resto del pavimento.

Fuentes consultadas como Yahoo News y LINK nky advierten que la visibilidad disminuirá considerablemente.

El NWS aconseja a los conductores que reduzcan la velocidad y mantengan una distancia de seguridad mayor, ya que frenar sobre hielo puede requerir hasta diez veces más espacio que en condiciones secas.

¿Cuáles son los estados que serán impactados por nieve y aguanieve?

Este aviso de clima invernal afecta principalmente a tres estados clave del Medio Oeste y el Sur de Estados Unidos, debido a que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) opera oficinas en dos ciudades llamadas Wilmington con jurisdicciones distintas.

Según los reportes oficiales del NWS Wilmington (Ohio) y el NWS Wilmington (Carolina del Norte), los estados más impactados son:

Ohio (Suroeste y Centro)

Es el estado con mayor afectación por acumulación de nieve. Las autoridades han puesto bajo aviso a condados críticos como Fairfield, Fayette, Hocking, Pickaway, Greene, Montgomery y Preble. El impacto principal se concentra en el área metropolitana de Dayton y los alrededores de Columbus, donde las carreteras ya presentan condiciones resbaladizas.

Indiana (Este)

El aviso se extiende hacia el este de Indiana, afectando directamente a los condados de Fayette, Union y Wayne. En estas zonas, el NWS pronostica una mezcla de nieve y aguanieve que dificultará los traslados hacia la frontera con Ohio.

Kentucky (Norte)

El área conocida como el "Tri-State" incluye el norte de Kentucky, donde condados como Boone, Kenton y Campbell están bajo alerta. Localidades como Florence, Alexandria y Newport esperan acumulaciones que podrían congelar puentes sobre el río Ohio, afectando también el flujo vehicular hacia Cincinnati.

Situación en las Carolinas (Carolina del Norte y del Sur)

Aunque el NWS Wilmington en Carolina del Norte también emitió alertas, estas se centran principalmente en niebla densa y un frente frío que bajará las temperaturas bruscamente, pero con un pronóstico de calentamiento rápido hacia los 80°F para el jueves, a diferencia del frío persistente en el norte.

Pronóstico para el resto de la semana: de la nieve al sol

A pesar del frío intenso que estamos sintiendo hoy lunes, el clima se prepara para un cambio sorprendente en los próximos días.

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, que fue compartido por Yahoo News, las condiciones invernales no se quedarán con nosotros por mucho tiempo.

Martes: El sistema de baja presión se aleja, lo que permitirá que las nubes se despejen un poco.

Aunque las temperaturas seguirán siendo frescas, la probabilidad de lluvia disminuirá.

Miércoles y jueves: La región vivirá un notable aumento de temperatura. Los vientos del sur harán que los termómetros suban hasta los 70 grados Fahrenheit (21°C) el miércoles, y podrían incluso alcanzar los 80 grados (26°C) en algunas áreas del interior para el jueves.

Viernes: El sol tomará el control del cielo, cerrando una semana llena de contrastes térmicos que obligará a los residentes a dejar de lado los abrigos pesados y optar por ropa más ligera en solo 48 horas.

