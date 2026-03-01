Consulta Popular 2026: Delcy Rodríguez anuncia centros de votación adicionales y financiamiento directo

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, participó en el simulacro electoral para la Consulta Popular del 8 de marzo.

Desde el centro de votación ubicado en el Centro de Formación Las Palmas en Pie de Lucha, la mandataria ejerció su derecho al voto y resaltó que es un "acto democrático y constitucional".

Consulta Popular del 8 de marzo

De acuerdo con las declaraciones de Rodríguez, "en ste simulacro es facilísimo votar. Afortunadamente, el sistema electoral venezolano perfecciona sus mecanismos cada día".

Asimismo, resalta que "para esta primera Consulta Popular de 2026, tendremos mil centros de votación adicionales, lo que garantiza mayor participación y accesibilidad en todo el territorio".

En este sentido, reiteró que los votantes podrán elegir entre más de 36 mil proyectos para las diferentes comunidades en todo el país.

Financiamiento directo

Adicionalmente, la presidenta encargada, señaló que habrá financiamiento directo para los primeros 10 proyectos que registren mayor participación.

También hizo un llamado a participar en la Consulta Popular del próximo domingo 8 de marzo.

Por otra parte, recordó que el 8 de marzo será el día Internacional de la Mujer, por lo que resaltó el rol femenino en las comunas.

"Esta es una oportunidad extraordinaria para marcar el rumbo de Venezuela en este primer trimestre. Somos un país que madura y toma conciencia colectiva; nuestro llamado es a afianzar el poder popular", aseveró Rodríguez.

