Incendio forestal en Tazón este 01 de marzo: Bomberos difunden imágenes del lugar

A través de su cuenta en Instagram, los Bomberos de Caracas difundieron imágenes de un incendio forestal que está ocurriendo en la autopista Regional del Centro a la altura de la Tazón, este domingo 01 de marzo.

Las llamas cubren aproximadamente 600 metros cuadrados, en el kilometro 7 adyacente al Frigorífico.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas mediante técnicas especializadas de combate de incendio mitigan el riesgo de propagación.

El estatus a esta hora de la tarde es en proceso.

Incendio en el Waraira Repano

Ayer sábado 28 de febrero, ocurrió otro incendio forestal de gran magnitud en el Parque Nacional Waraira Repano en Caracas.

Las llamas fueron controladas en horas de la noche y se requirió la activación de aproximadamente seis organismos competentes.

