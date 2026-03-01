Detenido motorizado que causó la muerte de una abuela de 82 años: intentó huir tras arrollarla

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre fue arrestado por su presunta responsabilidad en el arrollamiento de una mujer de 82 años en la vía de Lagunetica, en Los Teques, estado Miranda.

El hecho generó consternación entre vecinos y transeúntes, quienes presenciaron el momento en que la adulta mayor fue impactada cuando intentaba resguardarse en la acera.

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Victorino Santaella, donde ingresó con lesiones de gravedad.

Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció poco después debido a la severidad de los traumatismos sufridos.

Cómo ocurrió el arrollamiento

De acuerdo con testigos, la mujer ya casi completaba su cruce y se encontraba subiendo a la acera cuando la motocicleta la embistió.

Tras el impacto, el conductor no se detuvo a auxiliarla y abandonó el lugar. Esta acción activó de inmediato la búsqueda por parte de los organismos de seguridad.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana iniciaron labores de seguimiento apoyados en el sistema de cámaras de la Sala de Operaciones de Seguridad (SOS Guaicaipuro), según informó el Diario Avance.

Tras su captura, el motorizado quedó a la orden del Ministerio Público, instancia encargada de dirigir las investigaciones y definir los delitos a imputar.

