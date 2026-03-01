Israel bombardea objetivos estratégicos en el centro de Teherán este domingo: revelan balance de víctimas

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Teherán amaneció sacudida este domingo por una agresiva ofensiva aérea de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), marcando la mayor oleada de explosiones registrada en la capital desde el inicio del conflicto.

Los ataques, parte de la denominada Operación "León Rugiente", provocaron el temblor de edificios y la aparición de densas columnas de humo en diversos puntos estratégicos de la ciudad, informó EFE.

El ejército israelí confirmó oficialmente el inicio de estas operaciones contra objetivos vinculados al gobierno iraní en pleno corazón de la ciudad. Mientras las detonaciones se suceden, las autoridades sanitarias piden a los ciudadanos que no salgan de sus casas.

Ataques contra hospitales y organismos de ayuda

La Media Luna Roja Iraní denunció que su sede principal en Teherán está siendo bombardeada por fuerzas israelíes y estadounidenses.

Los impactos no solo afectaron a esta organización de ayuda, sino que también se reportaron explosiones en las inmediaciones de centros hospitalarios clave, como los hospitales Jatam al-Anbiya, Motahari y Behzisti, poniendo en riesgo la atención médica en medio de la emergencia.

Sedes oficiales y medios de comunicación en el punto de mira

La ofensiva se dirige con especial intensidad contra el edificio de la televisión estatal iraní. Según informes de agencias locales, las bombas han caído en zonas estratégicas como la intersección de Seyyed Khandan y Qasr, un punto neurálgico donde se concentran diversos ministerios e instituciones oficiales del país.

Hasta el momento, se contabilizaron al menos cuatro oleadas de ataques con una decena de explosiones masivas.

Impacto en la población y balance de víctimas

Testigos presenciales y corresponsales describen escenas de caos, con fuertes olores a quemado y gritos de civiles, incluidos niños, afectados por la magnitud de los estallidos.

Antes de esta última incursión, las cifras oficiales ya registraban un total de 60 ataques previos en la provincia, que dejan un saldo de 57 personas fallecidas. La situación actual en las calles es de extrema tensión mientras continúa el sobrevuelo de la aviación.

