María Corina Machado: Nosotros vamos por full democracy, full de todo

Suscríbete a nuestros canales

La dirigente opositora, María Corina Machado, sostuvo un encuentro con las estructuras de Vente Venezuela en Estados Unidos y afirmó que Venezuela será un país con plena democracia y libertad.

“Nosotros vamos por ‘full democracy’. Full democracia, full libertad, full de todo. No nos conformamos con menos”, dijo Machado.

Asimismo, sostuvo que: “El clamor de toda Venezuela es que quieren que sus hijos regresen ya. Eso no es normalizable, nadie se resigna a la separación. Por eso es una lucha espiritual”.

"Los venezolanos nos reinventamos y sacamos lo mejor de nosotros. Entendimos que la clave estaba siempre en la convicción”, resaltó.

María Corina aprovechó agradeció a quienes considera sus aliados internacionales: “Es un momento de agradecer y reconocer a los aliados. Y uno de eso es el presidente Donald Trump".

Además, sostuvo que muy pronto volverá al país para recorrerlo, “muy pronto voy a hacer ese recorrido con ustedes”.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube