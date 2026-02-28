Caos en el aeropuerto de Dubái: Irán responde así a los ataques

Suscríbete a nuestros canales

Tras los ataques militares de Israel y Estados Unidos (EEUU) contra Irán, las fuerzas militares iraníes respondieron, resultando en la muerte de una persona en Tel Aviv y daños estructurales en un aeropuerto y un hotel 5 estrellas de Dubái.

Hasta el momento, se han registrado al menos 4 impactos de misil iraní en Tel Aviv, según medios israelíes.

Caos en aeropuerto de Dubái

El gobierno de Dubái reportó durante la noche de este sábado que registraron "daños menores" en un aeropuerto de la ciudad.

Más información en breve...

