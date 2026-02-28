En videos: Así reacciona el pueblo de Teherán a la caída del líder supremo iraní, Alí Jamaneí

Suscríbete a nuestros canales

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, habría muerto, según ha confirmado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el ataque conjunto con Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó horas antes que existían «muchas señales» de que Jamenei habría perecido en el bombardeo.

¿Cómo está Teherán?

A pesar de que las autoridades iraníes aún no confirman la información, comienzan a circular en redes sociales y medios de comunicación imágenes de celebraciones en distintos puntos de Teherán.

De confirmarse, el hecho supondría un giro de enorme impacto en el futuro político de la República Islámica.

