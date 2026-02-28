Medio Oriente

En videos: Así reacciona el pueblo de Teherán a la caída del líder supremo iraní, Alí Jamaneí

Por Indira E. Crespo M.
Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 07:30 pm

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, habría muerto, según ha confirmado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el ataque conjunto con Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó horas antes que existían «muchas señales» de que Jamenei habría perecido en el bombardeo.

¿Cómo está Teherán?

A pesar de que las autoridades iraníes aún no confirman la información, comienzan a circular en redes sociales y medios de comunicación imágenes de celebraciones en distintos puntos de Teherán.

De confirmarse, el hecho supondría un giro de enorme impacto en el futuro político de la República Islámica.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
gastronomía
Estados Unidos
Sabado 28 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América