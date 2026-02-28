Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, confirmó este sábado la muerte del líder iraní, alí Jemenei.

A través de su perfil en su red social, Truth Social, Trump confirmó este histórico hecho, publicación que fue reposteada por el perfil de la Casa Blanca en X, antes Twitter.

"Jamenei ha muerto"

De acuerdo con el escrito de Trump, "Jamenei, una de las personas más malvadas de la Historia, ha muerto", así lo confirma el mandatario estadounidense, quien lideró parte de los ataques de este 28 de febrero junto al gobierno de Israel, contra Irán, con el objetivo de lograr la muerte del líder iraní.

"Esto no es solo Justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los Grandes Estadounidenses y aquellas personas de muchos Países a lo largo del Mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de MATONES sedientos de sangre", asegura Trump.

Asimismo, señala que Jamenei "fue incapaz de evitar nuestra Inteligencia y nuestros Sistemas de Rastreo Altamente Sofisticados y, trabajando estrechamente con Israel, no hubo nada que él, o los otros líderes que han sido asesinados junto con él, pudieran hacer".

Oportunidad para el pueblo iraní

En este sentido, Trump asegura que "esta es la oportunidad más grande para que el pueblo iraní recupere su País. Estamos escuchando que muchos de sus IRGC (Guardia Revolucionaria), Militares y otras Fuerzas de Seguridad y Policiales ya no quieren luchar y están buscando Inmunidad de nuestra parte".

Agrega que "¡Ahora pueden tener Inmunidad, más tarde solo recibirán la Muerte!".

Sobre la IRGC y las fuerzas policiales, Trump precisó que "se fusionarán pacíficamente con los Patriotas Iraníes y trabajarán juntos como una unidad para devolverle al País la Grandeza que merece".

Destacó que "ese proceso debería comenzar pronto ya que, no solo por la muerte de Khamenei sino que el País ha sido, en solo un día, muy destruido e incluso, borrado".

Continuarán los bombardeos

Al respecto, Trump aseguró que "los bombardeos pesados y de precisión continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo".

Destacando que su objetivo es lograr la "PAZ EN TODO EL MEDIO ORIENTE Y, DE HECHO, ¡EN EL MUNDO!".

