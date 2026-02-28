EEUU activa vigilancia interna ante posibles represalias de Irán

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha iniciado un despliegue de supervisión especial en todo el territorio estadounidense. La titular de esta cartera, Kristi Noem, confirmó que se mantiene una comunicación constante con los servicios de inteligencia para detectar cualquier amenaza que pueda surgir como respuesta a las recientes acciones militares ejecutadas contra objetivos en Irán.

Vigilancia en alerta

La medida busca prevenir incidentes en suelo norteamericano tras la escalada de tensiones en el Medio Oriente. Noem explicó que el trabajo se realiza de la mano con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otras instancias de seguridad para identificar riesgos potenciales de manera temprana.

Sobre el nivel de operatividad actual, funcionarios vinculados a la seguridad y expertos en la materia han fijado posición:

"He instruido a nuestros equipos de contraespionaje e inteligencia para que se mantengan en alerta máxima y movilicen todos los activos de seguridad necesarios mientras se desarrollan las operaciones", dijo Kash Patel Director del FBI.

Coordinación con gobernadores

Además del monitoreo de inteligencia, el DHS ha establecido contacto con las autoridades regionales. El objetivo es que los gobernadores de cada estado y las policías locales tengan acceso a la información técnica necesaria para resguardar infraestructuras críticas ante posibles ataques físicos o cibernéticos.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube