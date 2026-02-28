Bombardeo alcanza escuela primaria en Irán y deja más de 50 niñas fallecidas: revelan zonas de impacto

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, 28 de febrero, una escalada militar conjunta entre Israel y EEUU provocó diversos ataques en suelo iraní.

Según la agencia EFE, al menos 53 estudiantes de primaria fallecieron y otras 48 resultaron heridas tras un bombardeo contra la escuela Shajare Tayebé, ubicada en la localidad de Minab, al sur de Irán.

En el momento del impacto, el centro educativo albergaba a 170 alumnas, confirmó el vicegobernador provincial y la agencia oficial IRNA.

Los equipos de rescate se mantienen en el sitio removiendo escombros para localizar a posibles víctimas atrapadas, mientras los servicios médicos trasladan a las heridas a centros hospitalarios de la provincia de Hormozgán.

Balance de víctimas en el centro educativo

El gobernador del condado de Minab y la radiotelevisión pública IRIB revelaron que el ataque afectó directamente las instalaciones escolares.

Aunque inicialmente se reportaron 40 fallecidos, la cifra aumentó a 53 niñas muertas tras las primeras labores de salvamento. Las autoridades sanitarias reportan que 48 estudiantes permanecen bajo cuidados médicos debido a la gravedad de sus lesiones.

Ofensiva militar este sábado

El ataque a la escuela se produjo poco después de que el Ministerio de Defensa israelí declarara el estado de emergencia por 48 horas. Simultáneamente, se registraron explosiones en puntos estratégicos de Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj. Por su parte, el gobierno de Irán respondió con el lanzamiento de misiles dirigidos a bases militares estadounidenses en la región y a territorio israelí.

Situación actual en la zona del impacto

Hasta el momento, el Ejército de Israel no emite un pronunciamiento oficial sobre el impacto en la escuela primaria de niñas.

Las operaciones de búsqueda continúan en Minab, mientras las autoridades locales denuncian la muerte de civiles en una zona alejada de los frentes de combate principales.

Visite nuestra sección de Internacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube