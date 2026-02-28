Netanyahu revela estrategia militar y envía mensaje al pueblo de Irán tras los ataques: esto dijo

Suscríbete a nuestros canales

Israel y EEUU ejecutaron un ataque conjunto contra Irán con el objetivo declarado de eliminar lo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, califica como una "amenaza existencial".

Durante la operación, Netanyahu agradeció públicamente el apoyo del presidente Donald Trump, destacando su liderazgo en esta acción militar que busca debilitar al régimen iraní, informó EFE.

Tras el bombardeo, Irán respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí, lo que pone en alerta máxima a toda la región. El gobierno de Israel pidió a su población mantener la fortaleza y seguir estrictamente las medidas de seguridad ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos en los próximos días.

El mensaje de Netanyahu al pueblo iraní

El primer ministro afirmó que esta intervención militar busca crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos de Irán "tomen las riendas de su destino" y expresó que "ha llegado el momento de liberarse".

En su discurso, hizo un llamado directo a los diferentes grupos étnicos del país, como persas, kurdos y azeríes, instándolos a liberarse de lo que llamó el "yugo de la tiranía" para construir una nación en paz.

Impacto de los misiles en Israel

La respuesta de Irán dejó consecuencias en suelo israelí. En la ciudad de Haifa, un misil impactó en el piso 20 de un edificio residencial, dejando al menos un hombre de 50 años herido de forma leve.

Los servicios de emergencia también informaron que atendieron a varias personas por crisis de ansiedad y a ciudadanos que sufrieron lesiones mientras corrían hacia los refugios.

Medidas de seguridad para israelíes en el extranjero

Ante el riesgo de represalias, el Consejo de Seguridad Nacional de Israel emitió una alerta de precaución para sus ciudadanos en todo el mundo.

Se recomendó evitar lugares concurridos asociados con la comunidad judía, como sinagogas o restaurantes, y se pidió a los viajeros no compartir su ubicación exacta en redes sociales para prevenir posibles ataques individuales o atentados.

