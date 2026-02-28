Menores de 13 años: prohiben la entrada a redes sociales en Indonesia

Suscríbete a nuestros canales

A partir del primero de marzo, las autoridades en Indonesia prohibirán a los menores de 13 años el ingreso a las redes sociales.

Esta nación musulmana, ubicada en el sudeste asiático, ha decidido plegarse a la tendencia marcada por otros países como Australia y otros de Europa, los cuales, en un intento de proteger a los niños, decidieron poner en marcha prohibiciones considerables relacionadas a las redes sociales y los menores de edad.

Según lo informado por las autoridades, la nueva regla establece que los menores de 13 años tendrán acceso solamente a plataformas digitales aptas y diseñadas para su edad, las cuales representan un riesgo bajo para los menores.

Por el momento no explican qué empresas fueron clasificadas de bajo riesgo, por lo que se desconoce el impacto que esta medida tendrá en espacios como Facebook, Instagram, TikTok o Youtube, que cuentan con millones de usuarios en el país, expresa la agencia de noticias EFE.



La ley, que en principio entrará en vigor el 1 de marzo, indica que los menores de 13 años solo podrán usar páginas de aprendizaje en línea que no tengan "ninguna función de comunicación entre ellos".



Asimismo, la normativa, a la que tuvo acceso EFE, señala que el nivel de riesgo de cada plataforma estará definido por aspectos como la posibilidad de establecer contacto con personas desconocidas; la exposición a contenido pornográfico o violento; la amenaza a la seguridad de los datos personales; la posible adicción y trastornos de salud.

