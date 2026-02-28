Vaticano incorpora IA para traducir en vivo sus misas: sepa desde cuándo

Suscríbete a nuestros canales

El Vaticano estrenará un sistema de traducción simultánea asistido por inteligencia artificial, que permitirá seguir en tiempo real las misas de la Basílica de San Pedro en hasta 60 idiomas.

Dicha innovación busca que los fieles comprendan las lecturas, oraciones y cantos sin necesidad de traducciones externas, accesibles directamente desde sus dispositivos móviles.

El sistema funcionará mediante un navegador web, sin requerir descargas ni dispositivos adicionales. Los visitantes podrán escanear códigos QR ubicados en la basílica para acceder a la traducción de la liturgia en formato de audio o texto.

La IA, llamada Lara, fue desarrollada por Translated junto con Carnegie-AI LLC y ofrece interpretación simultánea para cada celebración. El proyecto fue impulsado por la Fábrica de San Pedro y el Dicasterio para la Comunicación, con la presentación oficial del cardenal Mauro Gambetti, quien destacó la importancia de acercar la liturgia a fieles de distintas nacionalidades y lenguas.

Pruebas y lanzamiento oficial

El sistema estará operativo en primavera, es decir, entre marzo y abril, según informó Antonio Autorino, responsable de comunicación de la Fábrica de San Pedro.

Hasta ahora, se realizan pruebas con grupos seleccionados de fieles para evaluar su desempeño y asegurar la correcta traducción de todos los elementos litúrgicos durante las celebraciones.

Otras innovaciones tecnológicas en la basílica

El Vaticano también ha implementado el sistema SmartPass, que controla el flujo de visitantes mediante sensores para mejorar la seguridad y organización, según informa Aciprensa.

Además, el proyecto “Más Allá de lo Visible”, financiado por Eni, instala sensores en la estructura, cimientos y subsuelo para monitorear en tiempo real el estado arquitectónico de la basílica, detectando movimientos milimétricos y posibles riesgos.

