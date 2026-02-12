Virales

En video: inteligencia artificial desafía siglos de misterio y revela el rostro de Jesús

La discusión sobre el verdadero rostro de Jesús sigue abierta, ahora con un nuevo componente: la mirada tecnológica del siglo XXI.

Por Jessica Molero
Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 10:15 am
Durante más de dos milenios, creyentes y estudiosos han intentado imaginar cómo era físicamente Jesús de Nazaret. No obstante, en la actualidad, la tecnología abre una nueva ventana a ese misterio gracias a herramientas de inteligencia artificial que permiten generar imágenes basadas en referencias históricas. 

Esta vez, el punto de partida fue la Sábana Santa de Turín, una de las reliquias más debatidas del cristianismo.

La recreación digital, aunque no se presenta como una prueba concluyente, sí ofrece una aproximación visual que ha generado amplio interés en redes sociales y espacios académicos.

La reliquia utilizada para esta reconstrucción es un lienzo de lino de aproximadamente 4,4 metros de largo por 1,1 metro de ancho. Según la tradición cristiana, habría servido para envolver el cuerpo de Jesús tras la crucifixión

 

El proceso de recreación incluyó el análisis de proporciones faciales, ubicación de heridas y características anatómicas visibles en la imagen de la tela. Con estos datos, la IA generó una representación tridimensional que luego fue animada en video para ofrecer mayor realismo.

El video generado con inteligencia artificial se volvió viral rápidamente, generando comentarios tanto de creyentes como de escépticos. Para algunos, la imagen ofrece una conexión más cercana con la figura histórica de Jesús; para otros, representa solo una interpretación tecnológica basada en datos discutidos.

Más allá de la polémica, la recreación demuestra cómo la tecnología influye en la manera en que las personas se aproximan a temas espirituales y culturales. 

