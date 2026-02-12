Aprueban nueva Ley "Save America Act": así afecta tu derecho al voto en 2026

Suscríbete a nuestros canales

En una votación que intensifica el debate sobre la integridad electoral y el acceso a las urnas, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este 11 de febrero de 2026 la Ley "Save America Act".

Con 218 votos a favor y 213 en contra, la mayoría republicana impulsa esta legislación que busca imponer requisitos federales de identificación con fotografía y pruebas de ciudadanía para participar en los comicios del país.

Nuevos requisitos para el registro y la votación

La normativa aprobada establece cambios drásticos en el sistema electoral actual. Según detalla la agencia EFE, la ley exige que cualquier ciudadano presente una identificación oficial con foto antes de emitir su voto en elecciones federales.

Además, la iniciativa introduce la obligación de presentar una prueba documental de ciudadanía (como un pasaporte o certificado de nacimiento) al momento de registrarse como votante.

El proyecto no solo afecta la votación presencial. La "Save America Act" también impone nuevas restricciones al voto por correo, exigiendo que los electores adjunten una copia de su identificación válida al enviar su boleta, una medida que, según sus promotores, cerrará brechas de seguridad.

El respaldo de la Casa Blanca y críticas de la oposición

El presidente Donald Trump y el Partido Republicano defienden la medida como una herramienta esencial para prevenir el fraude electoral.

De acuerdo con información de Swissinfo, la Casa Blanca calificó el proyecto como una legislación “sensata” y citó encuestas del Centro Pew que indican un respaldo mayoritario de los adultos estadounidenses a la exigencia de identificaciones para votar.

Por el contrario, la bancada demócrata y diversas organizaciones civiles denuncian que la ley constituye un esfuerzo de supresión de votos.

Expertos consultados por el Brennan Center for Justice advierten que más de 21 millones de ciudadanos estadounidenses carecen de acceso rápido a documentos como pasaportes o certificados de nacimiento actualizados. El centro destaca que esta medida impactaría desproporcionadamente a comunidades de bajos ingresos, ancianos y mujeres casadas cuyo nombre legal no coincide con su certificado de nacimiento.

Obstáculos en el senado para aprobar la ley "Save America Act"

A pesar de su éxito en la Cámara Baja, la ley enfrenta un panorama incierto. Fuentes de The Guardian y Democracy Docket señalan que la propuesta "está muerta al llegar" al Senado, donde los demócratas mantienen el poder de aplicar el filibusterismo para bloquearla.

Incluso dentro de las filas republicanas, senadores como Lisa Murkowski han expresado reservas sobre la imposición de nuevas reglas federales tan cerca de las elecciones de mitad de período (midterms).

