Escándalo en Florida: arrestan a 11 personas por armar bodas falsas entre militares y chinos para optar a la "green card"

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades federales en Jacksonville, Florida, informaron sobre la desarticulación de una organización criminal de origen chino dedicada al fraude matrimonial.

Según el expediente presentado por la Fiscalía del Distrito Medio de Florida, la red reclutaba específicamente a miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para contraer nupcias con ciudadanos extranjeros. El objetivo principal de estos enlaces era facilitar la obtención de la residencia permanente y el acceso a instalaciones militares restringidas mediante la emisión de identificaciones oficiales de forma irregular.

Esquema de pagos y montajes fotográficos

La investigación detalla que los involucrados operaban en estados como Nueva York, Connecticut, Nevada y Florida. Para engañar a las oficinas de inmigración, los implicados organizaban sesiones fotográficas de las parejas, simulando una relación sentimental legítima. El acuerdo financiero consistía en tres etapas: un pago inicial en efectivo al militar al momento de la boda, un segundo desembolso al recibir la "Green Card" y una cuota final una vez que se tramitara el divorcio.

Representantes de los organismos de investigación destacaron el impacto de estas detenciones para la integridad de los sistemas de seguridad del país.

"Esta investigación subraya el papel crucial que desempeña HSI en la protección de nuestra nación contra organizaciones criminales transnacionales que buscan explotar nuestras leyes y amenazan nuestra seguridad nacional", afirmó Michael Cochran, agente especial interino a cargo de la oficina de HSI en Tampa.

Sobornos e infiltración en bases navales

Además de la falsificación de documentos civiles, la red intentó vulnerar la seguridad nacional mediante el soborno a funcionarios. Miembros del grupo, liderados presuntamente por Quianhua “Anny” Chen, intentaron obtener tarjetas de identificación del Departamento de Defensa. Los acusados habrían ofrecido dinero a personal de la Estación Aérea Naval de Jacksonville para emitir credenciales reales pero no autorizadas. Los sospechosos fueron capturados tras entregar 3.500 dólares a cambio de los documentos.

La mayoría de los señalados enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude matrimonial. Según la normativa federal de los Estados Unidos, este delito conlleva una sanción específica para quienes intentan evadir las leyes de inmigración mediante enlaces simulados.

Acusado Cargos Principales Pena Máxima Estimada Anny Chen (54 años) Fraude matrimonial, conspiración y soborno Hasta 15 años (5 por cada cargo) Kiah Holly (29 años) Conspiración para fraude matrimonial 5 años de prisión federal Kin Man Cheok (32 años) Conspiración para fraude y soborno 10 años de prisión federal Hailing Feng (27 años) Conspiración para fraude y soborno 10 años de prisión federal Xionghu Fang (41 años) Conspiración para fraude matrimonial 5 años de prisión federal

En el caso de los miembros de la Marina (Raymond Zumba, Brinio Ureña, Morgan Chambers y Jacinth Bailey), el proceso se encuentra en una fase distinta debido a que ya han admitido su responsabilidad. Sus sentencias dependerán de la evaluación del juez, aunque el soborno puede aumentar significativamente el tiempo en prisión.

Para el caso como el de Anny Chen, las autoridades han iniciado procesos administrativos adicionales para revocar su ciudadanía estadounidense, alegando que fue obtenida de manera fraudulenta.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube