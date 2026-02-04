¿Se acabó el operativo del ICE en Minneapolis?: retiran a 700 oficiales de las calles "inmediatamente"

Suscríbete a nuestros canales

Un contingente de 700 funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) abandonará el estado de Minnesota por orden directa del Ejecutivo.

La medida reduce la presencia federal que se mantenía en la región como parte de la denominada Operación Metro Surge, dejando un grupo operativo de aproximadamente 2.000 efectivos en la ciudad de Minneapolis para dar continuidad a las labores de vigilancia.

Condiciones para el retiro total

El zar de la frontera, Tom Homan, vinculó la salida del resto del personal a la disminución de incidentes contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según el funcionario, el objetivo final es restablecer la dotación original de agentes en el estado, aunque este proceso está sujeto a la colaboración con los cuerpos policiales locales y al cese de actividades que el gobierno federal considera amenazantes contra sus socios:

"Vamos a retirar a 700 agentes de Minnesota de manera inmediata. Mi objetivo es lograr una retirada completa lo antes posible, pero esto depende en gran medida del cese de las actividades ilegales contra ICE", declaró Tom Homan, zar de la frontera.

Uso obligatorio de cámaras corporales

Como parte de los cambios operativos en Minnesota, se determinó la implementación prioritaria de cámaras corporales para todos los agentes en el terreno. Una revisión interna detectó fallas en la gestión de estos equipos, revelando que muchos efectivos realizaban procedimientos sin dispositivos de grabación.

El despliegue de esta tecnología comenzará específicamente en Minneapolis para corregir las inconsistencias reportadas durante las operaciones policiales.

Por otro lado, ante las dudas sobre la permanencia de la fuerza federal, el presidente Donald Trump afirmó recientemente al ser consultado sobre una posible salida total:

"No, no hay planes para retirar a los agentes en Minneapolis y St. Paul, en absoluto", dijo Trump.

