En video: este es el testimonio de un niño en Minneapolis que logra salvarse de un tiroteo gracias a un amigo

Suscríbete a nuestros canales

Dos niños perdieron la vida y varias personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante una misa matutina en una escuela católica. El ataque provocó escenas de pánico entre los estudiantes y profesores, quienes intentaron protegerse en medio del suceso.

Según la información recopilada del portal web de CNN en Español y BBC, el responsable del ataque fue un joven exalumno del centro educativo, que usó un arsenal compuesto por un rifle, una escopeta y una pistola para disparar a través de las ventanas del recinto.

Posteriormente, el agresor se suicidó en el lugar. Las autoridades continúan la investigación para esclarecer detalles y motivos.

Desarrollo del tiroteo y actuación de las autoridades

Durante el servicio religioso, los niños estaban sentados en los bancos cuando comenzaron los disparos. El jefe de policía de la ciudad confirmó la muerte de dos menores, de 8 y 10 años, y reportó que 17 personas más, principalmente niños, sufrieron heridas.

De estos, dos están en estado crítico. La policía también comunicó que todas las armas utilizadas fueron compradas de forma legal y que el atacante no contaba con antecedentes penales.

El FBI está investigando el hecho como un posible acto de terrorismo doméstico y delito de odio contra la comunidad católica. Se halló un manifiesto que el agresor había preparado para ser difundido en internet, pero fue retirado por las plataformas involucradas mientras continúa la pesquisa.

Contexto y antecedentes del agresor

El atacante, identificado como un joven de 23 años que se había graduado en 2017 de la misma institución, fue conocido por personal cercano a la escuela.

Su madre trabajó en el centro educativo hasta su retiro en 2021, lo que añade un vínculo estrecho entre el sujeto y el lugar del ataque. Los investigadores están analizando estos elementos para entender mejor las circunstancias del suceso.

El estado donde ocurrió el hecho cuenta con leyes estrictas en materia de control de armas, incluyendo la exigencia de verificaciones de antecedentes para su compra, sin embargo, esto no impidió la ocurrencia del tiroteo.

Testimonio desde el lugar

Uno de los niños que sobrevivió al ataque relató cómo su amigo lo protegió durante los disparos al arrojarse encima de él, recibiendo un balazo en la espalda.

“Mi amigo me salvó porque se lanzó encima de mí, pero le dispararon. Estaba muy asustado por él, pero creo que ahora está bien”, contó el menor a un medio local.

Durante los momentos de crisis, varios niños se escondieron bajo los bancos y luego en el gimnasio hasta recibir la señal de que podían salir con seguridad.

Mientras tanto, el alcalde negó cualquier relación del acto con la identidad de género del agresor, rechazando manifestaciones de odio hacia la comunidad transgénero.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube