¡Saque el paraguas! Pronóstico del Inameh para este jueves 18 de diciembre 

Para este jueves 18 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé un escenario climático variable, influenciado principalmente por el aporte de humedad de los vientos alisios del noreste y los efectos del calentamiento diurno.

En tal sentido, en su pronóstico indicó que durante la mañana predominará un cielo parcialmente nublado con zonas despejadas en gran parte del territorio nacional.

Pronóstico del Inameh para este jueves 18 de diciembre

Además, se estiman intervalos nublados con precipitaciones variables y posibles lloviznas en las siguientes áreas: norte de la Guayana Esequiba, Amazonas, Zulia, Gran Caracas, Bolívar, Región Insular, este de Sucre, Delta Amacuro, Yaracuy y los Andes.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima para la tarde y noche un incremento de la nubosidad estratiforme acompañada de lluvias o lloviznas dispersas debido al calentamiento del día.

De igual modo, el Inameh especificó que las zonas más afectadas por estas precipitaciones vespertinas serán la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, nororiente, Gran Caracas, norte de Aragua, Carabobo, Yaracuy, Los Andes y Zulia.

Mientras que para las próximas seis horas, en Venezuela se debe esperar cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en buena parte del territorio nacional, exceptuando algunas partes al norte de la Guayana Esequiba, Amazonas y Zulia, donde se estiman intervalos nublados con precipitaciones variables, sin descartar lluvias y lloviznas en áreas de Bolívar, la Región Insular, Gran Caracas, este de Sucre, Delta Amacuro, Yaracuy y los Andes.

