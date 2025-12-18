Certificación de datos para extranjeros ante el Saime: estos son los pasos a seguir

Para tramitar la certificación de datos para extranjeros ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), se deben llevar a cabo diversos pasos.
A través de sus redes, el Saime explicó cada uno de ellos para que todos los ciudadanos extranjeros que requieran realizar este trámite de manera rápida y fácil.
Certificación de Datos ante el Saime
De acuerdo con la información proporcionada por el Saime, para tramitar la certificación de datos ante el organismo, debe cumplir los siguientes pasos:
- Ingresar a la web del Saime, www.saime.gob.ve
- Seleccionar Sistema de Gestión de Documentos del Saime
- Seleccionar la opción Extranjero cedulado
- Ingresar la información solicitada por el sistema y seleccionar Ingresar
- Hacer clic en el botón Extranjería, ubicado en la barra superior
- Seleccionar Certificación de Datos en el menú de Extranjería
- Bajar hasta el final de la página y hacer clic en Solicitar documento
- Verificar la información mostrada por el sistema y autorizar el procesamiento de los datos
- Hacer clic en Continuar al pago
- Seleccionar su forma de pago
- Ingresar los datos correspondientes y hacer clic en Pagar
- Hacer clic en Aceptar al verificar el estado del pago
- Para finalizar, hacer clic en Estatus del Trámite
- En la parte izquierda hacer clic en la flecha para el despliegue y seleccionar Descargar la planilla de Verificación de Datos
