Certificación de datos para extranjeros ante el Saime: estos son los pasos a seguir

Para tramitar la certificación de datos para extranjeros ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), se deben llevar a cabo diversos pasos.

A través de sus redes, el Saime explicó cada uno de ellos para que todos los ciudadanos extranjeros que requieran realizar este trámite de manera rápida y fácil.

Certificación de Datos ante el Saime

De acuerdo con la información proporcionada por el Saime, para tramitar la certificación de datos ante el organismo, debe cumplir los siguientes pasos:

Ingresar a la web del Saime, www.saime.gob.ve

Seleccionar Sistema de Gestión de Documentos del Saime

Seleccionar la opción Extranjero cedulado

Ingresar la información solicitada por el sistema y seleccionar Ingresar

Hacer clic en el botón Extranjería, ubicado en la barra superior

Seleccionar Certificación de Datos en el menú de Extranjería

Bajar hasta el final de la página y hacer clic en Solicitar documento

Verificar la información mostrada por el sistema y autorizar el procesamiento de los datos

Hacer clic en Continuar al pago

Seleccionar su forma de pago

Ingresar los datos correspondientes y hacer clic en Pagar

Hacer clic en Aceptar al verificar el estado del pago

Para finalizar, hacer clic en Estatus del Trámite

En la parte izquierda hacer clic en la flecha para el despliegue y seleccionar Descargar la planilla de Verificación de Datos

