Certificación de datos para extranjeros ante el Saime: estos son los pasos a seguir

Para tramitar este documento debe seguir una serie de sencillos pasos

Por Selene Rivera
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 10:01 pm
Para tramitar la certificación de datos para extranjeros ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), se deben llevar a cabo diversos pasos.

A través de sus redes, el Saime explicó cada uno de ellos para que todos los ciudadanos extranjeros que requieran realizar este trámite de manera rápida y fácil.

Certificación de Datos ante el Saime

De acuerdo con la información proporcionada por el Saime, para tramitar la certificación de datos ante el organismo, debe cumplir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la web del Saime, www.saime.gob.ve
  • Seleccionar Sistema de Gestión de Documentos del Saime
  • Seleccionar la opción Extranjero cedulado
  • Ingresar la información solicitada por el sistema y seleccionar Ingresar
  • Hacer clic en el botón Extranjería, ubicado en la barra superior
  • Seleccionar Certificación de Datos en el menú de Extranjería
  • Bajar hasta el final de la página y hacer clic en Solicitar documento
  • Verificar la información mostrada por el sistema y autorizar el procesamiento de los datos 
  • Hacer clic en Continuar al pago
  • Seleccionar su forma de pago
  • Ingresar los datos correspondientes y hacer clic en Pagar
  • Hacer clic en Aceptar al verificar el estado del pago
  • Para finalizar, hacer clic en Estatus del Trámite
  • En la parte izquierda hacer clic en la flecha para el despliegue y seleccionar Descargar la planilla de Verificación de Datos

 

