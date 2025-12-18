Venezuela solicita reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos no disimula su ambición

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Venezuela denunció este miércoles 17 de diciembre, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), "una agresión abierta y criminal del imperialismo estadounidense".

A través de las redes sociales, el canciller de la República, Yván Gil, difundió el documento dirigido al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Samuel Žbogar, en el que se solicita una reunión "con carácter de urgencia".

Reunión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU

De acuerdo con el documento, se le solicita a Žbogar que "se convoque con carácter de urgencia a una reunión del Consejo de Seguridad para discutir la agresión estadounidense en curso" contra Venezuela.

Asimismo, señala que EEUU "está imponiendo el caos y la destrucción en las relaciones internacionales del mismo modo en que lo hicieron los actores malignos que provocaron la Segunda Guerra mundial".

Por lo que recuerda que el "Consejo de Seguridad, encargado de garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, debe evitarlo".

