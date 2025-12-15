Ponen en venta a icónico parque de Caracas: usuarios lamentan que pueda desaparecer

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos años, muchos lugares icónicos de la ciudad de Caracas han cedido sus espacios a negocios más rentables. Algunos se han quedado atrasados en el tiempo, otros fueron desplazados por la competencia, o simplemente las nuevas generaciones no ven en ellos interés alguno.

Durante el fin de semana, se conoció que el reconocido Parque Ítalo Americano, ubicado frente al Terminal La Bandera, está siendo vendido.

Con más de 40 años de historia, este parque de atracciones mecánicas busca nuevos dueños. Así se pudo conocer a través de una empresa de venta de inmuebles.

"Puedes comprar solo el terreno, solo el parque o ambos, como un proyecto integral listo para escalar", expresa la vendedora, mientras se observan imágenes del Parque Ítalo Americano.

Hasta el momento, el parque no se ha pronunciado al respecto.

Reacciones en redes sociales

La noticia provocó rápidamente reacciones en redes sociales, por parte de quienes lamentan que vaya a desaparecer, y quienes señalan que el parque no modernizó sus instalaciones.

"Yo crecí disfrutando de ese parque, es un ícono de La Bandera y es el único en Caracas", se lee en uno de los comentarios.

"Que mal de verdad. Es un parque de muchos años y es algo que entristece saber que lo quitarán", expresó otro usuario.

