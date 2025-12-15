Cambios en Five Below sorprenden a clientes: claves antes de visitar la tienda

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de descuento Five Below atraviesa una etapa de cambios que buscan fortalecer su posición en el mercado minorista en Estados Unidos.

Con un modelo que combina precios bajos y alta rotación de productos, la empresa ha decidido introducir ajustes en sus tiendas para responder a nuevas dinámicas de consumo y mejorar la experiencia de compra de sus clientes habituales, con información del diario Solo Dinero.

Expansión de Five Below a nuevas regiones

Uno de los movimientos más relevantes es el crecimiento territorial de Five Below en Estados Unidos. La compañía avanza en la apertura de tiendas en zonas donde antes tenía poca presencia, especialmente en el noroeste del Pacífico.

Este plan permitirá a más consumidores acceder a productos económicos sin recorrer largas distancias.

Cambios en la forma de pago

Las reglas de pago en efectivo también han sido ajustadas en algunos locales. Debido a la escasez de monedas de bajo valor, ciertas tiendas aplican redondeos distintos cuando los clientes no cuentan con el monto exacto.

Aunque esta medida no afecta los pagos electrónicos, sí requiere mayor atención por parte de quienes prefieren usar efectivo.

Autopago y nuevas tecnologías

Otro cambio importante es la incorporación progresiva de sistemas de autopago. Esta modalidad permitirá a los compradores escanear y cancelar sus productos de manera autónoma, reduciendo filas y tiempos de espera.

Para muchos clientes, esto representa una compra más rápida, aunque puede implicar un proceso de adaptación inicial.

Reorganización del inventario

La empresa también trabaja en una redistribución de los productos dentro de las tiendas para facilitar su ubicación.

