Maduro anuncia ajuste en el Sistema de Defensa Nacional ante acciones de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este domingo acciones de perfeccionamiento en el Sistema de Defensa Nacional, ante el despliegue militar que mantiene Estados Unidos (EEUU) en el mar Caribe, desde agosto del presente año.

“En estas 25 semanas de agresión, terrorismo psicológico, además del reciente asalto, robo y secuestro de la tripulación y de la nave con petróleo venezolano (...) En Venezuela, hemos ajustado nuestra visión del Sistema de Defensa Nacional”, indicó Maduro, durante su intervención en la XXV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP).

Destacó que las acciones impulsadas por la Administración de Donald Trump, representan una “ruptura total” de las vías legales y diplomáticas en la región.

En tal sentido, propuso a los países miembros del ALBA-TCP afrontar el panorama actual con una estrategia combinada de “resistencia unida y prolongada” entre los pueblos, así como también la “ofensiva de construcción y desarrollo permanente” para una economía conjunta, cooperativa y de beneficio mutuo.

Explicó que el objetivo de esta estrategia es “fortalecer el modelo social regional, que respete y garantice los derechos humanos del pueblo y tenga sus bases sobre los idearios de los libertadores”.

Al tiempo que, aseguró va a consolidar la independencia y enfrentar el “nuevo proyecto colonizador” dirigido contra América Latina y el Caribe.

“Confiemos en nuestros esfuerzos, tenemos cerebro, dos ojos, oídos, brazos, piernas, inteligencia, historia, sabiduría, nada nos falta para ser libres e independientes”, dijo Maduro.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube