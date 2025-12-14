Comida gratis en Texas y California: puntos y horarios de entrega del 14 al 20 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Actualmente, al menos dos bancos de alimentos en Estados Unidos (EEUU), más específicamente en Texas y California, han anunciado entrega de despensas de alimentos gratuitas, del lunes 15 al al sábado 20 de diciembre.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han organizado un total de 40 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Jornadas activas de Caridades Católicas con NTFB

Lunes 15 de diciembre

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 16 de diciembre

9:30 AM | Biltmore Apartments - Dallas, 75231

9:30 AM | Lakeside Community Church – West Tawakoni, 75474

9:30 AM | St. Michaels Grand Prairie - GrandPrairie, 75052

9:30 AM | Our Lady of the Lake - Rockwall, 75087

11:30 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | St. Paul Parish Center - Richardson, 75080

1:00 PM | Iglesia De Dios Dunamis Greenville - Greenville, 75402

Miércoles 17 de diciembre

9:30 AM | St. Patrick-Denison - Denison, 75020

9:30 AM | Shiloh Baptist Church - Dallas, 75224

9:30 AM | Tyler Street Community Service Outreach - Dallas, 75208

9:30 AM | St. Philip - Dallas, 75227

9:30 AM | St. Francis-Lancaster - Lancaster, 75134

1:00 PM| Iglesia De Dios Tabernaculo de Alabanza - Honey Grove, 75446

1:00 PM| Amazon Distribution Center - Forney, 75216

1:00 PM | Human Rights Initiative of North Texas - Dallas, 75204

1:00 PM | Cornerstone Church in Rowlett - Rowlett - 75088

Jueves 18 de diciembre

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9:30 AM | City of Ferris - Ferris, 75125

9:30 AM | Santa Fe Trails Apartments - Dallas, 75231

9:30 AM | My New House/ New Hope Baptist Church Ennis, 75119

1:00 PM | First Fellowship Baptist Church - Dallas, 75216

1:00 PM | Arrington Angels Village Tech Catalyst - Waxahachie, 75165

1:00 PM | St. Cecilia - Dallas, 75208

1:00 PM | Oasis on the MT CHC - Garland, 75040

1:00 PM | Immaculate Conception - Corsicana, 75110

Viernes 19 de diciembre

9:30 AM | For the Nations Community Center - Garland, 75042

9:30 AM | Christ Apostolic Church Vineyard, 75006

9:30 AM | Gaston Christian Center - Dallas, 75243

9:30 AM | Faith Fellowship Missionary Baptist Church Dallas, 75052

9:30 AM | Iglesia Episcopal San Bernabe - Garland, 75042

9:30 AM | Vickery Meadow Youth Development Foundation - Dallas, 75231

Sábado 20 de diciembre

9:30 AM | Holy Family - Irving, 75062

9:30 AM | Light Church - Mesquite, 75150

9:30 AM | Rapha's World Ministries - Richardson, 75081

9:30 AM | Springs Fellowship Church - Dallas, 75217

1:00 PM | El Shaddai-Irving - Irving, 75061

1:00 PM | Praise Embassy - Dallas, 75243

1:00 PM | Our Lady of the Lake - Rockwall, 75087

1:00 PM | Bruton Terrace Church of Nazareth - Dallas, 75217

Entrega de despensas con FIND Food Bank de California

El FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes:

Martes 16 de diciembre

En Sky Valley 20905 Hot Springs Rd. Desert Hot Springs. De 4:00 a 5:00 de la tarde.

Miércoles 17 de diciembre

En Desert Mirage HS 86150 Ave 66th Thermal. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Jueves 18 de diciembre

En P.S. James O. Jessie Desert Highland 480 W. Tram View Palm Springs. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Viernes 19 de diciembre

En Las Flores Park 48400 Van Buren St. Coachella. De 7:00 a 9:00 de la mañana.

En Oasis Elementary 88175 74th Ave Therma. De 4:00 a 6:00 de la tarde

Sábado 20 de diciembre

Mathis Bros 81410 Hwy. 111 Indio. De 6:30 a 8:30 de la mañana

La Quinta Library (Seniors Only) 78275 Calle Tampico La Quinta. De 7:00 a 9:00 de la mañana.

Más opciones para acceder a comida gratis en California

Además, las personas interesadas deben saber que hay otras organizaciones que también realizan entregas semanalmente, más locales, como ocurre en San diego.

Los cuales cuentan con una gran variedad de lugares, con lugares fijos mensuales repartidos una vez a la semana o durante ciertos días del mes.

Tales como:

The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank (Banco de Alimentos de San Diego): puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Obtener alimentos - Banco de alimentos de San Diego

Feeding San Diego: puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Distribuciones gratuitas de alimentos: encuentre ayuda – Alimentando a San Diego.

