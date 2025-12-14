Asistencia para la tarifa de agua en DeKalb: sepa quién es elegible y cómo solicitar el beneficio

Suscríbete a nuestros canales

En el condado de DelKab, Atlanta, Georgia, Estados Unidos (EEUU), ciertos residentes elegibles puedes acceder a un beneficio que se ofrece a aquellos que se encuentran en una difícil situación económica y no pueden pagar su factura de agua.

Estamos hablando del Programa de Asistencia para Tarifas de Agua (WRAP), el cual ayuda a los hogares de bajos ingresos elegibles en el condado de DeKalb a gestionar sus facturas de agua y alcantarillado.

Sus beneficiarios reciben ayuda clave en:

Reducción de las facturas de agua y alcantarillado según los ingresos y el tamaño de la familia

Prevención de cortes de suministro de agua

Opciones de plan de pagos

Servicio confidencial y respetuoso

A medida que aumentan las tarifas del agua para apoyar mejoras en infraestructuras críticas, WRAP garantiza que el agua limpia y segura siga siendo asequible para las familias que más la necesitan, como lo reseña el portal de Urban League of Greater Atlanta.

De hecho, estos son quienes han sido contratados por el condado de DeKalb para actuar como defensora de los clientes en esta iniciativa y para establecer y gestionar la Oficina de Defensa del Cliente de Agua y Alcantarillado.

Criterios de elegibilidad para acceder al WRAP

Su legibilidad está basada, principalmente, en los requisitos de ingresos y el número de personas en el hogar.

Debe ser igual o inferior al 60% del Límite de Ingreso Medio Ajustado (AMI) de HUD para el área metropolitana de Atlanta-Sandy Springs-Roswell.

Podrías calificar para WRAP si tu hogar cumple los siguientes umbrales de ingresos:

1 persona: 48.000 $

2 personas: 54.840 $

3 personas: $61,680

4 personas: 68.520 $

5 personas: 74.040 $

6 personas: 79.500 $

7 personas: 85.020 $

8 personas: 90.480 $

También podrías ser elegible si recibes beneficios SNAP, SSI o de la Seguridad Social.

Además, debe:

Debe ser el titular de la cuenta de agua y alcantarillado del Condado de DeKalb.

La factura actual de agua y alcantarillado del hogar debe exceder el 4.5% de su ingreso anual. Si la factura ya es inferior al 4.5% del ingreso anual, el hogar no califica.

Además, debe proporcionar documentación verificable del ingreso del hogar, como declaraciones de impuestos, formularios W-2 o formularios 1099.

Cómo solicitar acceso a WRAP: proceso y pasos asociados

Rellenar el formulario de interés: Dekalb County Water Rate Assistance Program.

Al hacerlo debes contar tu método de comunicación preferido: correo electrónico, móvil o teléfono fijo, correo directo.

Luego, serás añadido a nuestra lista de correo del Programa de Asistencia a la Tarifa del Agua (WRAP).

- Recibirás actualizaciones regulares sobre el programa, consejos para conservar agua, conexiones con recursos del condado y notificaciones cuando estén disponibles la lista oficial de solicitud y de presentación.

Durante el proceso de espera, debes ir recopilando los documentos necesarios.

Recibir la solicitud oficial y la lista de comprobación.

En cuanto la solicitud oficial esté disponible, la recibirás automáticamente junto con una lista de verificación de envío a través del método de comunicación que prefieras.

Revisión de la solicitud.

El equipo revisará tu solicitud en un plazo de 2 a 4 semanas. Los cortes de agua se pausan durante el procesamiento.

Recibe notificaciones.

Recibirás notificaciones de cualquier documento perdido, aprobación o denegación por teléfono, correo o correo electrónico.

Ediciones en el formulario de interés.

- Añade el encabezado: "Formulario de intereses"

Además, añade un campo para:

- Número de personas que viven en tu casa:

* Número de adultos de 18 años o más.

* Número de niños de 17 años o menos

- Método preferido para recibir la solicitud oficial:

* Correo electrónico

* US Mail

* Recoger en persona

Si tiene alguna duda, puedes escribir al siguiente correo: [email protected]

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube